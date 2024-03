Az önkormányzat a napokban több olyan fejlesztésről is hírt adott, melyhez a falubeliek felajánlásokkal, társadalmi munkával járultak hozzá. Az egyik a gyerekek örömét szolgálta, a másik a határban járók, ott dolgozók életét teszi könnyebbé.

Tavaly év végén az önkormányzat saját forrásból három új eszközt vásárolt a templom melletti játszótérre. Ezzel együtt tervezték a kerítés bővítését, felújítását is, hogy a terület biztonságos is legyen. Az egyik helyi vállalkozás felajánlásának köszönhetően 3D kerítésrendszert építettek ki. A kivitelezésben az önkormányzat dolgozói és a Jászai László Nyugdíjas Klub tagjai segítettek sokat. Az előkészítő munkálatokból Tálos László és Tálos Nándor, illetve egy másik helyi cég munkatársa vette ki részét.

A falu határában is az együttműködés hozott eredményt. A Rábatamásiban földet művelők és az önkormányzat összefogásával folytatták az elmúlt években megkezdett munkát, a külterületi utak felújítását. Legutóbb három rakodógép és tizenhárom szállító jármű segítségével 300 köbméternyi töltőanyagot juttattak ki az utakra.