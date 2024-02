Körvélyfáy Dina

– Az ember gyerekként sokat mozog, de ahogy felnőttként éljük az életünket, a sport könnyen kikopik a mindennapokból – kezdte Szőnyi Ferenc. – Egyszer csak azt vesszük észre, hogy húzzuk a gyereket szánkón, de kifulladunk, pocakosodunk és nehezünkre esik lehajolni megkötni a cipőnket. Nő a tömegünk, lassabb lesz az életünk. Amikor ezt negyvenhárom évesen felismertem, elkezdtem kocogni. A futás ugyanis a világ legegyszerűbb dolga, hiszen a lábunk mindig kéznél van!

Szőnyi Ferenc legemlékezetesebb versenyeiről is beszámolt. Fotó: Körtvélyfáy Dina

A kis kocogásból hamar nagyobb távok lettek, a teljesség igénye nélkül Szőnyi nyert tízszeres és hússzoros Ironmant, a harmincszoros távon pedig második lett. Az elsők között teljesítette a Himalájában rendezett La Ultra – The High versenyt, majd a szintén a Himalájában rendezett Hell Ultra Running sem fogott ki rajta.

A 2009-es mexikói 10-szeres ironman alkalmával megdöntötte a világrekordot is: 115 órára javította a korábbi rekordot. Nevéhez fűződik egy korábbi kerékpárosrekord is: 2000-ben megdöntötte a 24 órás és az 1000 kilométeres kerékpározás csúcsát is: 24 óra alatt 721 kilométert tekert, illetve 34 óra alatt teljesítette az 1000 kilométert. Különleges, hogy kétszer letudta az egyik leghosszabb, legnehezebb szárazföldi versenyt, a Spartathlont (245,3 kilométer), és az egyik leghosszabb kerékpárversenyt is, a Race Across Americát (4800 kilométer).

Sikereit azonban beárnyékolta egy munka közben szerzett térdsérülés, ami miatt műtéteken is át kellett esnie. Az egyik operációt követően, amikor Mexikóban, egy ötszörös ironmanen versenyzett, egy versenypályára tévedt autó is elütötte, ahol megsérült a frissen operált lába. Ennek ellenére nem adta fel és a második helyen ért célba.

Az előadás során arra is felhívta a figyelmet, hogy a Komárom-Európa Futóegyesület tagjaival igazán jó barátságot ápol. Motiválják egymást, rengeteg versenyt együtt teljesítettek vagy éppen segítették őt a nagyobb megmérettetéseken. 2022-ben könyv is megjelent életéről Kálnoki Kis Attila tollából Szőnyi Ferenc, The Racemachine címmel.

3700 kilométert teker le

Bár sérülései komolyan elgondolkoztatták a folytatásról, Szőnyi Ferencet még mindig foglalkoztatják a kihívások. Másfél hónappal ezelőtt egy sportorvosi vizsgálaton vett részt, kíváncsi volt, egy év kihagyás után milyen állapotban van. A konklúzió az volt, a biológiai életkora negyvenhárom év. – Igen ám! – mondta erre Szőnyi. – Akkor az azóta eltelt 16–17 év meg sem történt? Akkor miért ne kezdhetném újra? Írjuk a történetet tovább, folytatom a sportot! Február 25-én egy kerékpárversenyen indul, amelyen a Himalájától indulva kell áttekerni a kontinenst, 3700 kilométert megtéve.