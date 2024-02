Körtvélyfáy Dina

A látogatók először térképet és feladatsort vehettek át, ugyanis az egyesület udvarán több állomás is várta a gyerekeket. A feladatok megoldásában persze a felnőttek is segítették csemetéiket, ha pedig netán valaki elakadt volna, bátran lehetett kérdezni az egyesület munkatársaitól is, akik közül sokan jelmezt is húztak. A feladatok kitöltése után a résztvevők apró ajándékot is kaptak a kiindulási pontra visszatérve.

A gyerekek lópatkódobásban is kipróbálhattál ügyességüket.

A gyerekek emellett megpróbáltak beletalálni a vödrökbe a lópatkókkal, a helyes technika elsajátítása után pedig egyre többen jártak sikerrel a feladatban. Nagy népszerűségnek örvendett a lovaglás is, főként a nagyobbak körében – a kicsik közül páran „csak” simogatásra vállalkoztak, pedig a segítők a legkisebbeket is szívesen elvitték egy körre.

A családok érdeklődve vették szemügyre az állatokat is. Megfigyelték a malacokat és a baromfiudvar lakóit. A kakasok hangos kukorékolással köszöntötték a vendégeket, míg a ludak gyanakodva sziszegtek arra, aki közel merészkedett a kerítéshez. A kicsik a farmon élő macskákat is lelkesen simogatták, de jutott szeretet a kutyáknak, Lucynek és Sissynek is, akik szintén nagyon örültek a sok látogatónak.

A Kemence Egyesület kollégái és önkéntesei közül néhányan jelmezben várták a látogatókat a kicsik és nagyok legnagyobb örömére.

Hatalmas sikere volt a lovas kocsizásnak: a Schmelcz Márk és Horváth Viki vezette fogatra rengetegen szálltak fel, hogy egy kis kört megtegyenek Szőnyben. A lovak, Lenke és Linda fáradhatatlanul rótták a távot, de azért egy kis ebédszünetet ők is tartottak.

A nagy játékban a gyerekek megéheztek, a Kemence Egyesület munkatársai pedig nem győztek sürögni-forogni a konyhában. Sorra készült a finom farsangi fánk, a sütemény mellé pedig forró teát kortyolgattak. Amíg a gyerekek ettek, addig szülőknek, nagyszülőknek jutott egy kis idejük a beszélgetésre is.

Az éhes kicsiket friss forgácsfánk várta. Fotók: Körtvélyfáy Dina

A kemencés pajtában szintén meg lehetett pihenni egy kicsit, hiszen kézműves-foglalkozással is készültek a szervezők. Itt farsangi csákókat, fejdíszeket alkothattak a látogatók, de lufikkal is lehetett játszani.

A hagyományos program ezúttal is hatalmas sikert aratott, a szervezők ismét elérték céljukat. Ugyanis számukra az a fontos, hogy tovább erősítsék a közösséget a városban, erre pedig ezek az alkalmak remek lehetőséget biztosítanak.