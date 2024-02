A felmérések szerint a játékosok nagyjából fele-fele arányban játszanak saját számokkal, illetve gépivel. A legkedveltebb számok között van a 13-as, a 7-es, a 21-es és a 3-as. Az utóbbi szám talán a legszerencsésebb, mivel az ötöslottó 67 éve alatt a 3-as számot húzták ki a legtöbbször, összesen 233-szor. A sokak által szerencsésnek tartott 7-es vagy éppen a balszerencsével társított 13-as számokat egyszer sem húzták ki a halmozódás kezdete óta. Az elmúlt 28 hétben több mint 900-an voltak legközelebb a telitalálathoz, ennyi játékos ért el négy találatot a lottószelvényén.

Lottó - Horváth Péter a győri Révai-gimnázium igazgatója - Fotó: Csapó Balázs

6,45 milliárd forint a főnyeremény az ötös lottón

Mennyibe kerülne és mennyi ideig tartana kitölteni a lottószelvényeket, hogy nyerjünk?

– Vajon hány lottószelvényt kellene kitöltenünk, hogy biztosan ötös találatunk legyen? – kérdeztük Horváth Péter tanár urat, a győri Révai Gimnázium igazgatóját, aki elmondta, hogy a kollégái is évek óta közösen lottóznak, de sajnos néhány kettesesen kívül nem volt szerencséjük.

– A játékban 90 számból ötöt húznak ki. Ez a matematika nyelvén egy olyan kiválasztás, amiben a sorrend nem számít. Ezt kiszámolva 43 949 268 szelvény kellene ahhoz, hogy egy darab ötösünk legyen. Egy szelvény jelenleg 400 forint, így ez több mint 17 milliárd forintba kerülne. Ez időben pedig azt jelenti, hogy ha egy szelvény kitöltésére 5 másodpercet szánunk, akkor 2516 nap, nagyjából 7 év alatt kellene az összes szelvény kitöltéséhez – vezette le a tanár úr, miért nem tudunk biztosra menni a főnyereményért.

Nem csak a tantestület egy része lottózik együtt. Már többször írtunk arról, hogy Győrújfalu lakói is közösen lottóznak. Ennek éppen tíz éve, így a múlt héten lottóbált rendeztek. Nagy Imre Attila polgármester szervezi nem csak a falu életét, hanem a közös lottózást is.

– Ez alatt a tíz év alatt volt az ötös lottón kétszer négyesünk, a hatos lottón pedig egyszer ötösünk. Amikor elindítottuk a játékot, akkor 215 forint volt egy játék, így nyolcvanezer forintból 356 szelvényt lehetett venni, jelenleg már csak kétszázat. Mintegy százan játszunk közösen, hetente átlagosan az ötös lottóra 80-85 ezer, a hatosra pedig 60-65 ezer forint jön össze. 2014 decemberében nyertünk 2,4 milliót, 2019 szeptemberében 2,9 milliót. A négyes és ötös találatokat a játékosok között visszaosztjuk a befizetések arányában. A legtöbb pénz, amit egy héten lottóra költöttünk, az 138 500 forint volt. Akkor játszunk, ha a nyereményalap egy milliárd felett van, most már 34 hete játszunk folyamatosan, mert nem vitték még el a főnyereményt.

Mit ad a falunak vajon ez a játék?

– Nagyon jó mikroközösség alakult ebből a kezdeményezésből, de a település is profitált belőle. A kettes, hármas találatok nyereményét félretesszük. Amikor összejön egy szabad szemmel jól látható összeg, akkor pedig megszavazzuk, hogy mire költsük el a pénzt. Így az első alapból karácsonyi díszkivilágítást kezdtünk el kiépíteni a faluban, 2016-ban vásároltunk egy automata defibrillátor készüléket, majd egy játszótéri eszközt szereztünk be. Most egy felnőtt háziorvost várunk a településre, akinek 2,4 millió forintot tettünk félre egy speciális orvosi eszköz beszerzésére, azonkívül a tíz éves jubileum alkalmából szervezett bál költségét is ebből fedeztük – árulta el Nagy Imre Attila polgármester.

Nagyon sok pénznek tűnik a 6,45 milliárd forint, de ha valaki megüti a főnyereményt, azzal bizony még nem kerül be hazánk leggazdagabb 100 embere közé, ahhoz tavaly 14,5 milliárdos vagyon kellett. Vajon mit tudna kezdeni ennyi pénzzel Markszné Koncz Zsuzsanna a győri székhelyű Hétköznapok Angyalai Alapítvány elnöke?

– Már vagy húsz éve állandó számokkal játszom az ötös lottón, de sajnos elég gyakran elfelejtem feladni. Egyszer volt egy hármas találatom, pedig fejben már nagyon sokszor elképzeltem, mit tennék a hatalmas összeggel. Ha megnyerném a főnyereményt, első dolgom lenne a saját és a családom dolgait rendezni, hogy hitelmentes életünk legyen. Felújítanám, bővíteném a házat, mert rengeteg kétkezi munkám van benne. Megalapoznám a fiam életét, aztán a nyeremény jó részét eljótékonykodnám. Ezen kívül régi vágyam is megvalósítanám. Egy vendéglátó helyet nyitnék speciális diétáknak megfelelő ételekkel, süteményekkel. Megváltozott munkaképességű embereknek adnék munkát.

67 éve, 1957. február 13-ánkezdték meg az ötöslottó szelvényeinek árusítását darabonként 3 forint 30 fillérért. Az első öttalálatos szelvény 1957. április 11-én született meg. Az ötöslottó több mint 40 játékost tett eddig milliárdossá, ezreket milliomossá.