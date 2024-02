10 éve - Cserbenhagyót üldöző écsi házaspár

Nem törődve azzal, hogy maga is szabályt szeg, egy cserbenhagyó bosnyák autós után hajtott és üldözőbe vette őt egy szemtanú házaspár Győrben. A hajsza közben egy pillanatig nem veszítették szem elől a menekülőt, rátapadva követték, közben a férfi felesége folyamatosan helyzetjelentést adott a rendőrségnek. A járőrök végül az ő irányításukkal fogták el a cserbenhagyót. Kutyusa várta otthon az écsi házaspárt, hogy állatorvoshoz vigyék tegnap délután. Igyekeztek is haza győri munkahelyükről, négy óra után, ám az események átrendezték a programjukat. Aktív szereplői lettek egy autós üldözésnek, amiből a többi közlekedő semmit nem vett észre. Épp az M1-es autópályára akartak felhajtani a 81-es főút kanyarodósávjáról, amikor látták, hogy a sztráda felhajtójában egy autó megfordul, majd rákanyarodik a főútra és balesetet okoz, ezután elhajt a helyszínről. Az autós figyelmetlenül hajtott egy Töltéstava felől érkező kocsi elé, amelynek vezetője csak úgy tudta elkerülni az ütközést, hogy félrerántotta a kormányt, s a jármű egy jelzőtáblát kidöntve az árokban kötött ki - mondta el lapunknak az a férfi, aki feleségével együtt az autós üldözés főszereplőjévé vált tegnap délután. „Az adrenalinszint felszaladt bennem, s valószínűleg szabálytalanul, de nagy sebességgel eredtünk a vétkes sofőr után.”Mi megálltunk, gyorsan megnéztük, hogy a vétlen vezető nem sérült-e, kell-e segíteni. Egy másik autós is ezt tette. Amikor hátrafordultam, hogy megnézzem, mi lett az okozóval, láttam, hogy elhajt a helyszínről. Azonnal úgy döntöttünk feleségemmel: utánamegyünk, óvatosan megfordultam és üldözőbe vettem a cserbenhagyót. Az adrenalinszint felszaladt a segítőkész férfiben, s lapunknak elismerte: valószínűleg szabálytalanul, de nagy sebességgel eredtek a vétkes sofőr után, akit a sashegyi hulladéktelep vonalában értek utol. Mögé álltak és rátapadva követték. A feleség közben hívta a rendőrséget és tájékoztatta őket mindenről. A cserbenhagyó autós észrevehette, hogy követik, mert irányt váltott, a Graboplast-körforgalomban megfordult és újra a városból kifelé felé haladt a Fehérvári úton. Az Ipar úti nagy körforgalom után megállt egy buszmegállóban, gondolván, továbbhajtunk, de mi is megálltunk mögötte, úgy 15-20 méterre. Bár az adrenalin nagyon felugrott bennem, óvatos voltam, közelebb menni nem mertem. Bosznia-hercegovinai rendszáma volt az autónak, ketten utaztak benne... Másfél, két perc után folytatták az utat, a feleségem pedig a rendőrök tájékoztatását. Ekkor annyit közölt az ügyelet, hogy már két kocsi úton van. Végül a Tatai úti körforgalomban érték be őket a járőrök, emberünk letekerte az ablakot és intett a rendőröknek, hogy az előtte haladót kapják el. Ez meg is történt. Az esetnél tanúként szerepelünk, szívesen tanúskodunk is, hiszen súlyos bűncselekményt követett el a külföldi vezető azzal, hogy elhagyta a baleset helyszínét. Arra a kérdésünkre, hogy máskor is segített-e már igazságérzettől hajtva, a férfi elmondta: - Ennyi izgalommal járó esetem még nem volt, de korábban se zárkóztam el attól, hogy esetleg magamnak hátrányt okozva segítsek. Most az időveszteség különösebb kárt nem okozott, a kutyánkat, ha később is, de el tudtuk vinni az orvoshoz. A megyei rendőr-főkapitányság referense, Czank Hajnalka megerősítette: valóban történt anyagi kárral járó baleset a 81-es főúton az M1-es autópálya-felhajtónál, a balesetet okozó járművezető elhagyta a helyszínt. Őt állampolgári közreműködéssel Győrben, a Tatai úti körforgalomban elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra.

20 éve - Balesetveszélyes utak Győr-Moson-Sopronban

A megyei közútkezelő kht. idén egy kilométert sem tud felújítani, pedig a legoptimistább becslések szerint is legalább húsz kilométer kritikus szakaszt azonnal helyre kellene hozni. Ki gondolta, hogy a tavalyi két kilométeres burkolatmegerősítést még visszasírjuk?... . Az egyik listán gyakorlatilag a megyén áthaladó összes főút szerepel: a 81-es, a 82-es, a 84-es, a85-ös, a 86-os, illetve még számosmellékút. A másikon csak kettő: a14-es út Vámosszabadi határátkelő és Duna-híd közötti, valamint agyőri Szent István út rövid szakasza. Az első listán szereplő utakat fel kellene újítani és megerősíteni, a másodikon szereplőket — melyek mindössze két(!) kilométert jelentenek — tavaly sikerült rendbe tenni. A megyében 1623 kilométer tartozik a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht.-hoz (az M1-es autópálya kezelője az Állami Autópálya-kezelőRt.), ha a tavalyi teljesítést vesszük alapul, nyolcszáz év alatt se lehetne felújítani közútjainkat. A Kisalföld által megkérdezett helyifuvarozók és hivatásos sofőrök véleménye összecseng a közútkezelő felmérésével. Eszerint a legkritikusabb szakaszok a81 -esen a bársonyosi leágazótól kezdődnek, a 85-ösön pedig a kapuvári nyomvályús részek a leginkább balesetveszélyesek. A szakemberek szerint 50—60 kilométeres szakaszt egy-két éven belül mindenképpen helyre kellene hozni, húsz kilométert viszont azonnal. Csak kisebb javításokra A baj az, hogy a megszorítások miatt erre az évre egyetlen kilométert sem fizet az állam - információnkat megerősítette Wimmer József, a megyei közútkezelő fejlesztési-építtetői osztályának vezetője is. Kisebb javításokra, kátyúzásra jut ugyan pénz, de ahhoz, hogy az utakat valóban helyrehozzák, a felületjavítás mellett burkolatmegerősítésre is szükség lenne - ez történt tavaly mindössze két kilométeren. Hiába rosszabb itt a helyzet Az Országos Közúti Adatbank felmérése szerint a nyugat-dunántúli régió, ezen belül Győr-Moson-Sopron megyeközútjai az országos átlagnál sokkal rosszabb állapotban vannak. Ennek többoka is van, a legkézenfekvőbb az, hogy jóideje nem jut állami pénz a felújításukra. A központi keretből ugyanis sok éves szinte kizárólagosan az elmaradott országrészbe jut. jóval nagyobb kamionforgalom A másik ok is látható: a gépjárműforgalom - főképp a kamionforgalom — a Dunántúlon sokkal nagyobb, mint Kelet-Magyarországon, érvnek mégis kevés, amikor a pénzekért lobbiznak. Az uniós csatlakozás (és a kötelező előírások) miatt sem lehetne halogatni a burkolatmegerősítéseket, de ezek jelenleg olyan távoli álomnak tűnnek, mint mosta tavalyi két kilométeres út.

60 éve - 200 új traktort kapnak a szövetkezetek

A gépállomások 350erőgépet adnak át az idén a tsz-eknek A napokban vált ismeretessé, milyen beruházási segítséget kap az idén megyéink mezőgazdaságának tanácsiszektora. A többi között a termelőszövetkezetek gépesítését 58 300 000 forint értékűerő- és munkagéppel, felszereléssel segíti a népgazdaság. Az idén összesen 213 újtraktort kap a megye, s ebből 190 a közös gazdaságoké lesz. A szövetkezeteknek szállítandó gépekből 160MTZ 5-ös (Belorusz), 20 Zetor-Super, 10 pedig DT 54-es.A gépállomások 23 új traktora mind nehéz gép lesz: tizennyolc SZ 100-as és öt DT54-es. Az állam gondoskodik, hogy más gépekkel is minden eddiginél nagyobb mértékben gazdagodjanak a termelőszövetkezetek. Eddig csaknem minden szövetkezetben gondot okozott, hogy nem jutott minden univerzális erőgéphez pótkocsi Ezen a gondon könnyít most anépgazdaság: 230 pótkocsit ad megyénk közös gazdaságainak. Ezen kívül 70 újsilókombájnt, 30 Orkán szártépőt, 67 Rapidtox—II. permezezőgépet kapnak a tsz-ek. A szálastakarmányok betakarításának, szárításának megkönnyítését segíti a 26új Mültlader, és a hideglevegős szénaszárításhoz alkalmazható 31 ventilátor. A szövetkezetek karbantartó műhelyeinek felszerelésére 3 millió forintot ad az idén az állam. A Gazdasági Bizottság határozatának megfelelően tovább folytatódik a gépállomása erő- és munkagépek átadása a termelőszövetkezetek tulajdonába. Ebben az évben összesen 180 Dieseljellegű traktort kapnak a szövetkezetek a gépállomásoktól, s ezen kívül megvehetnek 170 G 35-ös traktort. A mosonmagyaróvári, a csornai, a peresztegi és a sopronhorpácsi gépállomás után most a magyarkimlei gépállomást is javító központtá szervezik át. Ettől a gépállomástól — a nehéz gépek kivételével — mindenerő- és munkagépet megkapnak a körzetébe tartozó közös gazdaságok. Teljesen gépesítik az idén a csornai járásban az acsalagi és a bősárkányiszövetkezetét, amelyek eddig a mosonszentjánosi gépállomással dolgoztattak. A" beledi gépállomáskörzetében két nagy szövetkezet gépesítését fejezik be az idén: a beledi Előre és a mihályi Táncsics vásárolt traktorokat, munkagépeket a gépállomástól. A győri járásban összesen 106 traktortad át a közös gazdaságoknak az abdad és téti gépállomás.