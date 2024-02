Az intézmény kápolnájában Winkler Zsolt plébános mutatott be szentmisét a betegeknek, akik részesültek a beteg kenetében és hamvazkodtak is. A szertartáson megemlékeztek arról is, hogy a kápolnát napra pontosan hét évvel ezelőtt szentelték fel, a helyiség és az ott tartott szentmisék a kórház betegeinek nyújtanak lehetőséget a visszahúzódásra, az elmélyülésre, illetve az ott rendezett istentiszteletek lelki támaszt is adnak a gyógyulásra vágyóknak. A mostani mise után a karitászcsoport önkéntesei átadták az adományokat a betegeknek, elsősorban a krónikus belgyógyászaton fekvőknek.

A karitász rendszeresen ad támogatást a helyi és környékbeli rászorulóknak.