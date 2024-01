Óránként tíz percre bemehetünk a melegedőbe, de nem nagyon használjuk ki, mert rosszabb visszarázódni a mínuszokba

– nyilatkozta Gőgös Csaba, aki kollégáival Győrben dolgozik egy építkezésen a Domb utcában. Társa, a szintén ács Tóth József hozzátette, hogy a fagyok érkezésével alaposan aláöltöznek, de egy pluszpulóver általában elég.

– Reggel hétkor kezdünk, általában négyig tart a munkaidő. Ha az ember álldogál, akkor persze fázik, de ebben a szakmában nem nagyon szoktunk álldogálni. Hideg van, de ki lehet bírni: ez még semmi, az igazán kellemetlen idő mínusz tizenötnél kezdődik. Egész nap a szabadban vagyunk, de megszoktuk már, ez a szakma szépsége – válaszolta vidáman Gőgös Csaba.

Erős fagyban melegedőhelyiség, megfelelő meleg ruházat, védő- ital jár az építőiparban dolgozóknak. Mint Szabó Ákos építőipari beruházó, a C. T. and Partner Kft. tulajdonosa lapunknak elmondta, vörös kód esetén a hidegnek különösen kitett helyeken gázzal működő légbefúvóval segítik, hogy a munkások melegebb helyen dolgozhassanak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a mostani nem számít extrém hidegnek.

Mindenki másként bírja a hideget

A reggelit, ebédet klímával vagy villannyal fűtött konténerekben fogyaszthatják el a munkatársak, és figyelünk a jelzéseikre

– kezdte Szabó Ákos.

– Az emberek hideghez való viszonya különböző, van, aki jobban bírja, van, aki kevésbé, tehát ha valaki szól a munkavezetőnek, hogy fázik, akkor teszünk az érdekében. Úgy szervezzük, hogy a nagyobb kinti munkák inkább a hét második felében legyenek, amikor valamivel jobb lesz az idő. A lényeg, hogy mindenki egészséges maradjon, az építkezés pedig haladjon – mutatott rá Szabó Ákos.

Melegítették a bajba jutott hajléktalant

– Az elmúlt héten jelent meg a győri Nagy Imre úti telephelyünkön egy, az Avar úti hajléktalanszállón élő személy, aki az éjszakát az utcán töltötte, és segítséget kért. A közelben vészelte át az éjszakát. Meleg itallal, takaróval, kabáttal segítettünk rajta, órákon keresztül épületünk fogadóhelyiségében melegedett. Így segítettünk neki – elevenített fel egy friss esetet Kun Szilvia, a Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezetének igazgatója.

A szervezet vörös kód esetén országosan pluszsegítséget nyújt az extrém hideg ellen a rászorulók számára, a hozzájuk fordulókat ilyenkor kötelezően be kell fogadni. Az utcai szolgálatban dolgozók több körutat tesznek, takarót, hálózsákot és izofóliát osztanak az ügyfeleknek a szokásos forró ital és kiegészítő élelmiszer mellett. Felhívták a figyelmet, hogy nemcsak az utcán, hanem a fűtetlen lakásokban élők is veszélyben lehetnek. Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve maradt a villany, vagy nem látni a megszokott időben a szomszédot. Aki ilyet tapasztal, kopogjon be az illetőhöz, és győződjön meg róla, hogy minden rendben van-e.

Fokozott figyelem

A Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója, Lőrincz Attila kifejtette, hogy önkéntes csoportjaik felé külön jelezték, figyeljenek a helyi rászorulókra. Az utcáról betérő hajléktalanokat szükség esetén meleg ruházattal, cipővel, illetve konzerv készétellel segítik, kapcsolatban állnak a hajléktalanokat segítő szolgálattal, szükség esetén célzott adományozással támogatják a nehéz helyzetbe jutottakat.

Sótömb, takarmány

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 35 ezer hektáron, hat vadászterületen látja el az állatok etetését télen. Mint Bene Zsolt munkatárs lapunknak elmondta, egy-egy vadásztársaság területén 10–15 úgynevezett szórót helyeznek el, amit a nagy hidegben 2–3 naponként töltenek fel munkatársaik kukoricával, lédús és szálas takarmányokkal, almával, más finomságokkal. Ezenkívül sótömböket helyeznek még ki az állatok ásványianyag-ellátására. – Ez még nem extrém hideg a számukra, inkább a nagy, hasig érő hó jelentene gondot, amelyben felfázhatnának, és az etetőket is nehezebben érnék el – hangsúlyozta Bene Zsolt. A madarakról is ejtett szót, amelyek szintén találnak elég táplálékot az etetőkben, a szajkók például egészben viszik el a kukoricát.