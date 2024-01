Az elmúlt év energiaválsága megerősítette, hogy szükség van energiatakarékos megoldásokra. A gönyűi önkormányzat évek óta fejleszti ez irányban az intézményeit. Az önkormányzat az egészségház és közösségi épület napelemes korszerűsítésére a tetőszerkezetre 51 napelem­panelt helyeztetett, amelyhez inverter is kapcsolódik. Így az éves villamosenergia-fogyasztás a hálózatra csatlakozó napelemes rendszer használata következtében minimálisra csökken. A beruházáshoz 6,7 millió forintos támogatást nyert a település. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítésére az önkormányzat 221,115 millió forint támogatást kapott, melyből két új csoportszobát alakítottak ki, ezáltal megoldódni látszik a bölcsődei, óvodai férőhelyek problémája.

Ötvennel több férőhely: 221 millió forintból bővítették az óvoda és bölcsőde épületét.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület által meghirdetett pályázaton 5,4 millió forint támogatást ítéltek meg a község részére, amelyet ágaprító gép, pótkocsi, valamint hőlégfúvók beszerzésére fordítottak. Gyermektábor szervezésére 433.910 forintot nyertek, amelyből kosárlabdapalánkot, trambulint, focikaput, labdákat és kisebb eszközöket szereztek be.

Gyarapodik a település – Az apróságok műsorral köszönték meg az óvoda bővítését. Fotó: Gönyű Facebook oldala

Az önkormányzat saját forrásból is fejleszti intézményeit, a települést. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény felújítása, szigetelése, korszerűsítése mintegy 20 millió forintba került. A Civil Ház terasza burkolatot, korlátot és tetőt kapott.

Az önkormányzat saját erőből finanszírozta az Irányi Dániel utca Deák Ferenc utca és Kossuth Lajos utca közötti járdaszakaszának felújítását. Tavaly nyáron megkezdődött a kerékpárút és a járda aszfaltburkolatának elbontása a Bajcsy-Zsilinszky utcán. A felújítás összköltsége 145 millió forint. A Gönyű SE, a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény és a Civil Ház épülete új napelemes rendszerének telepítéséhez, valamint az óvoda és a polgármesteri hivatal épületén a meglévő napelemes rendszer bővítéséhez a kivitelezőt már kiválasztották. Pályázati forrás jelenleg nincs, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy saját forrásból valósítja meg a beruházást, ami hamarosan a végéhez közeledik. Az óvoda épületében működő főzőkonyha teljes felújítására 130 millió forintot költött az önkormányzat önerőből, amelynek eredményeképpen az épületrész kívül-belül megújult, és modern gépekkel szerelték fel.

A polgármester nemcsak az elmúlt év beruházásait vette számba, hanem az idei évre tervezett fejlesztéseket is.

– A Magyar Falu Program által meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” című felhívásra beküldött pályázatunk tartaléklistára került. A Kossuth Lajos utca Győr felőli oldalán szeretnénk új járdát kiépíteni. Továbbra is várjuk pályázatunk pozitív elbírálását

– jelezte Major Gábor polgármester.

– Fontos szempontnak tartjuk a biztonságos környezetet, ezért az idén több beruházást is tervezünk. A megnövekedett átmenő forgalom miatt szeretnénk megkönnyíteni, biztonságosabbá tenni a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcán való átkelést, ezért lámpás kereszteződés kialakítását tervezzük a Bem József utca és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszon. A Magyar Közút sikeresen pályázott forrásra, így az önkormányzatnak lényegesen kevesebb önerővel kell hozzájárulnia a beruházáshoz. A tervek között szerepel lámpás gyalogátkelőhely létrehozása a Bajcsy-Zsilinszky utca és az Irányi Dániel utca kereszteződésében is. Az utcák szélesítésének tervezése is folyamatban van, 11 utcaszakaszt és a hozzájuk kapcsolódó járdát szeretnénk a lehetőségeket felmérve szélesíteni, felújítani. Az utcaszakaszok nem csak szélesebbek lesznek, a murvás padka helyett, szegélykövet kapnak a járdák felújításával együtt. A Kossuth Lajos utcán az iskola közelében új parkolókat kell kialakítani, mivel a Postakocsi Fogadó előtt közpark kialakítását tervezzük, ezáltal a parkolási lehetőség ott megszűnik. A közpark tervezését követően szeretnénk nyilvánosságra hozni az önkormányzat elképzelését, a lakosság részéről pedig várjuk az ötleteket, hogy mindenki megelégedésére olyan zöldterületet hozzunk létre a település központjában, amelyre méltán lehetünk mindannyian büszkék – szögezte le végezetül a polgármester.