A soproni önkormányzat még tavaly augusztusban döntött arról, a nem soproni lakcímmel, de a városban dolgozó munkavállalók támogatása érdekében kiterjesztik az 50 százalékos kedvezményt. Így minden soproni és nem soproni magánszemély, egyéni vállalkozó és jogi személy egységes kedvezménnyel vásárolhat bérletet. Az új rendelet értelmében az 1. zóna éves összege 99 ezer, a II. zóna 72 ezer és a III. zóna 51 ezer forint lesz, míg a kombinált bérlet 126 ezer forint. Aki továbbra is szeretné igénybe venni a bérletes parkolást, ne felejtsen újat váltani.

A bérletek személyesen hétfőn, kedden és csütörtökön 8 és 12 óra között, illetve szerdán 12 órától 16-ig a Verő József utca 1. szám alatti ügyfélszolgálati irodában vagy bankkártyás fizetéssel interneten vehetők meg. Utóbbihoz regisztrációra – a gépjármű rendszámára, illetve forgalmi engedélyére – van szükség, amit a honlapon érhetnek el.

Továbbra is biztosított a Sopron Card városkártyával rendelkező lakosok részére a 10 százalékos kedvezmény, amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyében is soproni cím szerepel.