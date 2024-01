A bölcsőde kialakítása során egy új csoportszoba kapott helyet az épületben, amely a hatályos jogszabályok alapján 12 gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. A csoportszobához megfelelő méretű és számú vizesblokk és öltöző épült. Továbbá az épület udvarán a bölcsőde kis látogatóinak számára elkülönített, korszerű játszókertet alakítottak ki, melyen ütéscsillapított burkolatok, játékok, árnyékolástechnikai eszközök kerültek elhelyezésre. Mindezek mellett a teljes ellátás érdekében az épületben babakocsi-tárolót, akadálymentes mosdót, a szélfogóból egy kényelmes közlekedőt, illetve egy teljes értékű melegítőkonyhát és egy elkülönített hulladéktárolót is kiépítettek. A dolgozók számára pedig a XXI. századi munkakörülményeknek megfelelően alakítottak ki irodát, öltözőblokkot és egy elkülönített takarítószer-tárolót.

A beruházás teljes költsége több mint 235 millió forint lett, amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege mintegy 204 millió forint.

– Az, hogy bölcsőde létesülhet Zsirán, mindenképp a település javát szolgálja. Fontosnak tartjuk a településen, hogy a lakosok számára elérhető legyen az iskolai, óvodai és immáron bölcsődei intézményi ellátás – mondta el Nagy Ferdinánd polgármester. – A bölcsőde elkészült, ami a Fő utcában kapott helyet, és várhatóan a hónap végén, de legkésőbb február elején megkezdheti működését – fűzte hozzá.

Az új intézmény nagy segítséget jelent a kisebb településeken is a kisgyermekes szülőknek, hiszen így könnyebben visszatérhetnek a munkaerőpiacra. – A visszajelzések is azt mutatják, hogy a beruházásnak örülnek a zsirai családok. A bölcsődei ellátásra nemcsak érdeklődők vannak, de többen be is adták már a jelentkezésüket. Ugyan a településen a lakosság száma jelentősen nem növekszik, de az a legfontosabb, hogy nem csökken. Kijelenthetem, hogy fiatalos település Zsira. Így reméljük, hogy elképzeléseinknek megfelelően maximálisan kihasznált lesz az újonnan elkészült bölcsőde is – részletezte a polgármester, aki hozzátette, kormányzati támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás.