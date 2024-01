Legendás taxis nagyi

Győr legendás taxisa, Mihályi Ildikó 81 évesen újabb öt évre szerezte meg a szolgálati engedélyét. Több mint hatvan éve, 1961-ben szerezte meg jogosítványát és közel 40 éve rója az utakat taxisofőrként. A busz kivételével mind a 12 kategóriára van engedélye. A hölgy vezethet motort, kisbuszt, kamiont vagy akár traktort. A ’60-as évekig ő volt Győr egyetlen női teher­autó-sofőrje. GPS-t sem használ, jól ismeri a megye útjait, ha valahova nem talál oda, a kollégáit kérdezi. Büszkesége, hogy soha egy hibapontot sem szerzett.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld archív



Elítélték a neonáci tinit

Két és fél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék azt a 17 éves kapuvári diákot, aki halállistát készített, melyen diáktársai és tanárai szerepeltek. Egy angol nyelvű neonáci csevegőcsoportba azt írta, megöli osztálytársát és megpróbál erről felvételt is készíteni. A Terrorelhárítási Központot a brit rendőrség tájékoztatta a fiú bejegyzéseiről. A fiatalkorú vádlott az előkészítő ülésen mindent beismert, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív



A legjobbak között

A Cabin és a Kadét két neves elismerést is bezsebelt. A győri Duna Hajók családi műhelyében készült mindkét hajócsoda. A Kadétot két forduló után a Magyar Formatervezési Díj szakmai zsűrije az idei legjobb pályázatok közé emelte, így válogatták a kiállított művek közé. A szakmailag elismert nemzetközi BIG SEE Awards díjra 21 országból érkeztek pályamunkák, termékdesign kategóriában pedig a Cabint találta a legjobbnak a zsűri. A díjátadó idején már a harmadik saját fejlesztésű hajótípus is készülőben volt a győri műhelyben.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív

Bevethető önkéntesek

Riaszthatóvá vált a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Három tűzoltásvezetővel, három sofőrrel és tizenkét alapképzést végzett taggal vágtak bele az új feladatba. Emellett új tűzoltókocsit kaptak, amelynek maguk építettek fagyvédett garázst.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív



Fagyos csobbanás

Határaikat feszegették a győri titánok. Sümegi Péter és elszánt társai minden héten vasárnap délelőtt megmártóznak a győri Aranypart II. strandjánál, a Mosoni-Duna holtágának vizében. Volt már, hogy mínusz öt-hat fokban törték a jeget, csináltak egy léket és azon ereszkedtek le. November végén az alig háromfokos vízben merítkezett meg a kilenc résztvevő.



Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld archív