50 éve - Fiatalok az előtérben Győr-Moson-Sopronban

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének egyik leglényegesebb feladata a Központi Oktatási Bizottság tevékenységében összpontosul. A MTESZ VIII. közgyűlését követően újjáalakult bizottság feladatait a közgyűlés meg is határozta. A Központi Oktatási Bizottság az eddiginél is több tanulmányt dolgoz fel: foglalkozik a gazdasági mérnökképzéssel, a szakmunkásképzéssel, a szakközépiskolai oktatással, a középiskolai matematika-, fizika-, kémiaoktatással, a korszerű oktatástechnikai eszközökkel és alkalmazásukkal. Mindezek során a szakmai oktatás és a közművelődés összefüggései is terítékre kerülnek, ugyanígy a két fokozatú mérnökképzés, a műszaki tanárképzés, az egyetemi felvételi vizsga korszerűsítése, a fiatal szakemberek beilleszkedési gondjai. A győri MTESZ-ben is aktív tevékenységet fejt ki az oktatási bizottság. Elsősorban a technikusok továbbképzésében végez hasznos munkát, amit bizonyít az a 17 tanfolyam is, amelyet 1973-ban a szakmai tudásukat bővíteni kívánók számára szerveztek. Jellemző az érdeklődésre, hogy a tanfolyamokon csaknem ötszázan vettek részt.

Forrás: Kisalföld Archív

Az ifjúsági törvény

Az MSZMP ifjúságpolitikaihatározata és az ifjúsági törvény az utóbbi években érezhetven hatottak a MTESZ munkájára is. Sorra alakultak az ifjúsági bizottságok, amelyeknek a legfontosabb feladata fiatal szakemberek ismereteinek gyarapítása, fokozottabb bevonásuk az egyesületi társadalmi munkába, de a bizottságok azt is feladatuknak tekintik, hogy segítsék, figyelemmel kísérjék a friss diplomások munkahelyi beilleszkedését. Hosszú lenne felsorolni azokat a rendezvényeket, amelyeket a MTESZ kifejezetten a fiataloknak, vagy a fiatalok érdekében szervez. Gondoljunk csak a matematikai, fizikai-, kémiai diákversenyekre, a különböző szakmai vetélkedőkre, amelyek városi, illetve országos szinten mind-mind a fiatalok tudásának gyarapítását szolgálják. Vagy nagyon érdekes kezdeményezés például a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ifjúsági tanácskozás sorozata, vagy azoknak a klubnapoknak a szervezése, amelyeken az egyetemről kikerült textiles szakembereket bemutatják az ipar vezetőinek. Győrött is sok-sok jelét tapasztalhatjuk a fiatalokkal való fokozottabb törődésnek. Nem egy tanulmány készült már főigazgatói kérésre a Győri Műszaki Főiskola beindulásának támogatására. A MTESZ szakemberei rendszeresen hozzászólnak és javaslatokat adnak a Győrben dolgozó mérnöktovábbképző intézet tanfolyam tervéhez. Külön ki kell emelnünk azt a két szerződést is, amelyet a soproni MTESZ az ottanivárosi KISZ-bizottsággal, agyőri MTESZ a Győr-Sopronmegyei KISZ-bizottsággal kötött a jobb együttműködés rendszeressé tételéért.

A számok beszélnek

Egy intézménynek a fejlődését számokban is alaposan le lehet mérni. A MTESZ folyamatosan, évenként kétszerkészít statisztikai kimutatást, amely elsősorban a taglétszám és a rendezvények számának alakulását tükrözi. Ezúttal az 1960. óta mért adatokból idézünk néhányat. Egy jellemző szám: 1960.óta a taglétszám csaknem megkétszereződött, és meghaladta a 110 ezret! Ebben az időszakban a vidéki tagság részaránya 40 százalékról 59 százalékra emelkedett. 1960-ban 14, 1972-ben 21 vidéki MTESZ-szervezet működött. A szövetség egyesületeinek rendezvényein 1960-ban 320 ezren, 1965-ben 358 ezren, 1972-ben 400 ezren vettek részt. A tanfolyamok száma is nagyszerű fejlődést mutat: 1962-ben 104, 1965-ben 154, 1972-ben már 433 szakmaifejlődést segítő tanfolyamot szervezett a MTESZ országszerte.

MTESZ-díj az elnöknek

Győr-Sopron megye a MTESZ-tagság számát tekintve második az országban. Ha viszont a tudományos egyesületek profiljába tartozó szakemberek számát hasonlítjuk össze a taglétszámmal, Győr-Sopron megye 71,6 százalékával olyannyira országelső, hogy az utána következő Zala megye arányszáma 56százalék! Ám nemcsak a számok, hanem a munka tartalmát tekintve is szép eredményt könyvelhet el magának a MTESZ a Kisalföldön. Ezerkilencszázhetvenháromban csak Győrben csaknem 600 rendezvény volt a Technika Házában. Ezeken a rendezvényeken mintegy 18 ezren vettek részt. A MTESZ decemberi jubileumi közgyűlésén a győri szervezet kiemelkedő munkáját bizonyítandó, hogy Nagy Károly, az ÉDÁSZ igazgatója, a MTESZ győri szervezetének elnöke megkapta a legmagasabb elismerést, a MTESZ- díjat.

20 éve - Nyakánál fogva vonszolta, majd megölte a lányt, aki szakított a férfival Győrben

Nem bírta elviselni a szakítást egy győri férfi, ezért szombaton éjjel anyakánál fogva, mintegy nyolcszáz métert vonszolta segítségért kiabálószerelmét a lakóházak között, majd a Corvin utcai Malom ligetben többkésszúrással megölte a lányt.

Veszekedésre figyelt fel egy család szombaton éjfél körül Győrben, a Bartók Béla út 27-es számú házban. Először azt hitték, hogy az éppen hazavárt lányuk kiabál, ezért az asszony kinézett az ajtó kémlelőnyílásán. - Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrség ügyeletére a Bartók Béla út egyik házából, hogy a lépcsőházból veszekedést hallanak - számolt be a Kisalföldnek az eset részleteiről a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Kiss Imrénéőrnagy.

„A bejelentők a hangoskodásból és az elhangzottakból ítélték meg úgy, hogy értesíteniük kell az ügyeletet. Mint elmondták, az ajtó kémlelőjén keresztül látták, hogy egy fiatalember egy nőt a nyakánál fogva vonszol a lépcsőházban.”

A Győri Rendőrkapitányság járőrei azonnal a helyszínre mentek, de a háznál senkit nem láttak, ezért elindultak keresni a férfit és a nőt. Végül a Malomligeti kézilabdapályánál azt látták, hogy egy férfi fut a Tihanyi Árpád út irányába. A rendőrök először gépkocsival, majd gyalogosan üldözték a férfit, akit meg is találtak, egy autó alá bújt el előlük. A huszonkilenc éves győri K. Tamás ruházatának átvizsgálásakor előkerült egy rugós kés és egy női táska is a kocsi alatt volt. Időközben a többi kolléga a parkban kutatott, s az egyik padon rátaláltak a fiatal nőre, aki több szúrt sérülésből vérzett. Értesítették a mentőket, akik megpróbálták őt újraéleszteni, de sajnos nem sikerült - mondta el a főkapitányság sajtóreferense.

A megyei rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette K. Tamást. A 29 éves férfi beismerte tettét, de arról nem hajlandó nyilatkozni, hogy miért ölte meg a lányt - tájékoztatta lapunkat Kiss Imréné őrnagy.

Az elfogott férfinél megtalált rugós késen nem volt vérnyom, azonban a helyszíni szemle során a pad mellett találtak egy 17 centiméter pengehosszúságú, fehér műanyag nyelű kést, ami erősen vérrel szennyezett volt. Mindebből úgy tűnik, hogy a férfi fel volt készülve minden eshetőségre, hogy ha az övé nem, akkor másé se legyen volt szerelme.

Több késszúrás, eltört ujj

A meggyilkolt lány bal mellkasán, a szíve körül több késszúrást talált a szemlebizottság, de a jobb kezének középső ujja is el volt vágva. Feltehetően akkor sérült meg, amikor védekezni próbált. A Malomligeti padnál ottjártunkkor még ott voltak a mentők és a helyszínelők gumikesztyűi, a hóban számos kerék- és lábnyom. Közöttük a gyilkosé is. A gyilkosság helyszínét egy utca és mintegy 800 méter - azon a szakaszon legalább negyven lakás - választja el a Bartók Béla úti albérlettől, a férfi ennyit vonszolta az életéért rimánkodó 22 éves B. Juditot. Feltehetően már a nagy sárga ház melletti átjáróban megszúrta a lányt a férfi, ott is láttunk vérnyomokat.

„Már november óta nem éltek itt, addig nagyon csendesek voltak, talán csak egyszer volt szóváltás közöttük. A lány nagyon kedves, filigrán, szép arcú nő volt. Mindig köszönt. A kopasz fiú középtermetű, de kigyúrt testalkatú, ő kevésbé volt kedves.”

- A rendőröket mi értesítettük, amikor a lépcsőházban veszekedtek, s a járőrök két percen belül itt voltak. Két kocsival érkeztek, s nem vacakoltak jegyzőkönyvvel, hanem azonnal abba az irányba indultak, amerre a lányt vonszolta a férfi a nyakánál fogva. Szegény teremtés azt kiabálta: „Segítség, hívjanak rendőrt, meg akar ölni!” — mondta el a szemtanú, akinek a felesége hozzátette, hogy a férfin inkább elszántság, mint őrület látszott. A lány azt is kiabálta, hogy a fiú hagyja békén őt, értse már meg végre, hogy vége, nem szerti. Bármit is tesz.

A férfi sűrűn, járt vissza

A pár mintegy fél évig lakott az albérletben, novemberben szakítottak. A lány egy hónappal előbb elköltözött, mint K. Tamás. A férfi azonban sűrűn járt vissza, többen látták őt. Többször várakozott a padlásfeljárónál - mondta az egyik lakó -, ott cigarettázott. Várta, hogy jöjjön a lány. Ez nem volt feltűnő, mert korábban itt laktak. Valószínű, hogy az áldozat a holmijaiért jöhetett vissza, s a férfi ezt használta ki. Nagyon sajnáljuk a lányt - tudtuk meg a szemtanútól. Lapunk más forrásból úgy tudja, hogy K. Tamás biztonsági őrként dolgozott. Szenvedélyes szerencsejátékosként korábban nagy adósságot halmozott fel, ami miatt idegei megviseltek voltak. Ezt még fokozta nála, hogy Judit szakított vele.

A lány szüleit — nem sértve gyászukat — szerettük volna megkérdezni. Családi házuk kapujánál csak két hevesen ugató kutya fogadott bennünket. Bentről csak a csend „hallatszott”.

10 éve - Már dolgoznak a nővérek a téti gyógyítóházban

Két éve és három hónapja felavatták a téti gyógyítóházat, így nagyon jó hír a kistérségben élőknek, hogy pár napja már rakodnak benne a nővérek. Igyekeznek, hogy mielőbb elkezdődhessenek a szakrendelések. A nyitásnapja kedden derül ki.

Januárban beléphet a téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ ajtaján az első beteg - írtuk december 2-án Finisben a gyógyítóháznyitás címmel megjelent cikkünkben. Már az is látszik, hogy valóra válhat ez és végre nem kell Győrbe utazniuk a vizsgálatokra a sokoróaljai kisvárosban és a hozzá közeli falvakban élőknek.

Forrás: Kisalföld Archív

Az új évben elkezdtek dolgozni a nővérek az épületben: kicsomagolják a felszereléseket, sterilizálást végeznek, a helyükre rakják a különböző eszközöket, műszereket. Minden szükséges előkészületet megtesznek azért, hogy mielőbb megkezdődjenek a rendelések, betegeket fogadhasson a gyógyítóház. Minderről Kukorelli László téti polgármester tájékoztatta lapunkat. A nyitás napját lakossági fórumon hozza nyilvánosságra.

A téti művelődési házban január 14-én 16 órakor kezdődik a tájékoztatás a gyógyítóházról, addig nem beszél a városvezető a nyitási dátumról, mert csak akkor tud biztos időpontot mondani. Hiszen az elmúlt években már annyiszor reménykedhettek a rendelések elkezdésében a térségben lakók, aztán mégis csúszott az ígért időpont. Jövő hét kedden a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Lehel Csabafőorvos azonban várhatóan ismerteti a különböző szakrendelések pontos időpontjait, a bejelentkezés részleteit is. Várhatóan megtelik a 240 székes színházterem az érdeklődőkkel. A gyógyítóház megnyitása ugyanis nemcsak a mintegy négyezer tétit, hanem a közeli falvakban élőket is érinti, összesen mintegy húszezer embert. Az épület felavatása és a betegfogadás elkezdése közti időengedélyek beszerzése, különböző ügyintézési bonyodalmak miatt nyúlt több mint két évre. Ennek részleteiről már többször írtunk lapunkban, ahogy arról is, mennyire várják a lakosok a szakrendelő megnyitását.