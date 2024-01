A budapesti Educatio Kiállításon a hazai felsőoktatás szereplői mutatkoznak be a továbbtanulni szándékozó fiataloknak. A Széchenyi István Egyetem standjánál az intézmény kilenc karának, 11 képzési területének (jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, műszaki, agrár, bölcsészettudományi, informatikai, pedagógiai, egészségtudományi, művészeti és sporttudományi), mintegy száz szakjának képzéseit ismerhették meg a jelentkezés előtt állók.

Az érdeklődők ezek mellett információkat szerezhettek a győri, a mosonmagyaróvári és budapesti képzésekről, valamint az egyetemi innovációk fontos helyszíneiről is. Az utóbbi közé tartozik az autonóm járművekkel és mobilitási rendszerekkel, az elektromobilitással, a drónokkal és az 5G-vel kapcsolatos kutatásokban kiemelkedő Zalaegerszegi Innovációs Park, a legmodernebb technológiákat a fenntarthatóság szolgálatába állító mosonmagyaróvári Smart Farm Tangazdaság, a vállalati partnerség és a kutatás-fejlesztés új központja, a Győri Innovációs Park és a győri kórház egykori, Zrínyi úti telephelyén épülő Egészségtechnológiai Campus is.

„54 oktató, a hallgatókkal együtt mintegy száz egyetemi polgár segít a tájékoztatásban a három nap során, a hónapok óta tartó szervezésben pedig tizenegy munkatársunk vett részt. A standon egyetemünk olyan innovációi is megtalálhatók, mint a Digitális Fejlesztési központ drónja, az Arrabona Racing Team hallgatói csapat versenyautója, vagy az e-sport-szakosztály szimulátora” – ismertette Lőrincz Gergő, a Széchenyi Egyetem Pályaorientációs és Marketing Központjának vezetője. A kiállításon a Nemzetközi Programok Központja is részt vesz, munkatársaik a nemzetközi ösztöndíj lehetőségekről és a partnerintézményeknél való tanulási lehetőségekről is tájékoztatják az érdeklődőket.