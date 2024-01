A bizottsági ülés a Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetőjének, Farkas Péter r. őrnagynak a beszámolójával kezdődött, amelyből kiderült 2023-ban 895 közlekedési baleset történt Sopronban és térségében, amelyhez összesen 38 település tartozik. Az elmúlt öt évhez képest a balesetek száma növekedett, ugyanis 2019-ben 748, 2020ban 605, 2021-ben 804 és 2022-ben 808 esetet regisztráltak. A közlekedi balesetek legfőbb oka az elsőbbségre vonatkozó szabályok megszegése, de ide sorolható még a figyelmetlen jármű vezetés, a gyorshajtás és a kanyarodás szabályainak megszegése is.

Farkas Péter kitért a vonat balesetekre is, melynek keretében egy tavaly év végén történt esetre hívta fel a figyelmet, amikor egy sofőr véletlenül behajtott a vasúti sínekre. Szerencsére az eset során személyi sérülés nem történt. Továbbá beszámolt a Volánbuszt érintő balesetekről is, amelyből 8 esetet regisztráltak 2023-ban. A vadbalesetekből pedig 67-et számlált a rendőrség.

A Soproni Rendőrkapitányság is kiemelt feladatának tekinti az ittas járművezetők felderítését is, valamint rendszeresen tartottak 2023-ban bűn- és balesetmegelőzési előadásokat az óvodásoknak és iskolásoknak. Ezenfelül az őrnagy beszélt a bűnmegelőzési eszközökről, a telepített traffiboxok és a gyalogos átkelőhelyeknél kialakított látásjavító akciók hatékonyságáról is.

Herczeg Zoltán r. alezredes, rendőrkapitányság kapitányságvezetője javaslatokat tett a felmerülő problémák megoldására. Beszélt többek között arról, hogy traffiboxokat telepítsenek a városban, a belvárosi gyalogátkelőket és a tömegközlekedés színtereit figyelemfelkeltő piktogramokkal lássák el, illetve a vadbalesetek megelőzése is fordítsanak még több figyelmet. Fontos intézkedés még a Frankenburg úti vasúti átjáró felülvizsgálata, és az, hogy megoldást találjanak az 84-es és 85-ös főút kereszteződésére, ahol a múlt évben 8 baleset történt. Javasolta még, hogy az M85-ös gyorsforgalmi út illetékességi területén helyezzenek ki több figyelem felhívó táblát vagy molinót, illetve térfigyelő kamerákat legalább a fel és lehajtóknál. A kapitányságvezető kiemelt feladatként tett javaslatot a balesetmegelőzésről a tekintetben, hogy tavasszal elkészülhet az M85-ös gyorsforgalmi út 780 méter hosszú alagútja. Fel kell készíteni a közlekedőket, hogy mi a teendő, ha baleset vagy tűzeset történik az alagútban.