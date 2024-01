60 éve írtuk

Rajkáig befagyott a Duna

Lapzártakor érkezett jelentés szerint Rajkáig befagyott a Duna. Ezzel a folyó egész magyarországi szakaszát összefüggő jégtakaró borítja. A jég átlagos vastagsága húsz centiméter. Érdekes, hogy a Rába nagyrészt már korábban beállt, egyes rövid, 1—2 kilométeres szakaszain azonban változatlanul tart a jégzajlás. A rábai jég vastagsága megközelíti a negyven centimétert. Győrtől Bősárkányig beállt a Rábca is.

A Lajta magyarországi szakaszát már félméteres jégtakaró borítja. Győrött tegnapra virradóra néhány tized fokkal ismét csökkent a hőmérséklet. A hajnali minimum19 fok volt, a talaj közelében pedig 23 fok hideget mértek. Napközben aránylag gyorsan emelkedett a hőmérséklet. Délben már csak nyolc fok hideg volt. Az előző napokhoz képest gyorsabb volt a nappali felmelegedés. Ebből lassú enyhülésre lehet következtetni.

20 éve

Fogyókúrázni csak okosan érdemes

Az új év sokaknál nagy fogadalmakkal kezdődött. Januárban aztán fogyókúrába kezdtek. A szakemberek azonban óvatosságra intenek: a drasztikus koplalás sokszor többet árt, mint használ. Csegény Mária, a soproni kórház dietetikusa munkája során nem érzi meg a „karácsonyt”, a hozzá érkezők többsége nem az ünnepek során felszedett kilók miatt kér segítséget, a már kialakult betegség miatt fordulnak a dietetikushoz, mert fogyásra van szükségük a gyógyuláshoz. A több évtizedes étkezési szokások megváltoztatása nem gyors folyamat, és az első találkozás után hosszú kezelésre kell számítani. Az új évi drasztikus koplalást nagyon rossz módszernek tartja a szakember.

Az első napok látványos fogyása nem hoz tartós eredményt, mivel háj helyett csak víz távozik a szervezetből. A szervezet valós igényeihez igazodó napi négy-öt étkezést javasol, miközben zöldséggel és gyümölccsel, sovány tejtermékekkel, zsírszegény ételekkel szüntethető meg az éhségérzet. A csodadiétákról sincs jó véleménnyel, a leadott kilókat rendszerint visszaszedik a túlsúlyosak és a szenzációhajhász reklámok ígéreteit sem tartja reálisnak. Ami valódi eredményt hoz, ha a diéta időszakában sportol a fogyni vágyó, mivel a mozgás által meghatványozódik az eredmény.

Ezt erősítette meg Bombás Zsolt aerobikedző, kiemelve a megfelelő mozgás kiválasztásának fontosságát. A túl intenzív szökdeléses edzés gyors zenéje nem megfelelő a túlsúlyosoknak. Helyette gyaloglást, esetleg futást, úszást ajánl, de legalább egy órán keresztül, a zsírégetés beindulása miatt. Számos, a fogyást elősegítő és kiegészítő módszert ajánlanak a kozmetikai stúdiók, ám aki ezt választja, annak a zsebébe kell nyúlnia a segítségért.

10 éve

Szállj le és told a biciklit!

A kerékpárosok szerint Sopronban több kereszteződést úgy alakítottak ki, hogy azok nem segítik, inkább veszélyeztetik a biciklis közlekedést. Figyelemfelkeltő akciójukat a Csengery utcánál tartották. A Magyar Kerékpárosklub és a Bringázz Sopron Egyesület aktivistái szerda délután a Mátyás király utca, Csengery utca kereszteződésében sajtótájékoztatót tartottak és a piros lámpánál álló autósoknak kérdést tettek fel. Az iránt érdeklődtek, mit szólnának, ha nekik is át kellene tolniuk a járműveiket, mint ahogy ott ez a kerékpárosoknak kötelező.

A járművezetők nem lelkesedtek az ötletért. - Sopronban is elkezdődött a kerékpáros közlekedéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése, de a megvalósult létesítmények egy része nem megfelelő - mondta el László János,a Magyar Kerékpárosklub elnöke. - Nemcsak a Csengery utcánál van probléma, hanem a Széchenyi téren is. Ezeken a helyeken a kereszteződést úgy alakították ki, hogy a kerékpárosnak le kell szállnia, mert az úton oszlopok akadályozzák a közlekedésüket. Áttolja a biciklit a zebrán, majd visszaül, és így folytatja útját. Ez meglátásunk szerint balesetveszélyes és nem felel meg a vonatkozó előírásoknak. Az ilyen kialakítású átvezetés még Magyarországon is példátlan, kiérdemli a legabszurdabb forgalomtechnikai terv méltó címet. László János szerint lenne megoldás a problémára.

Ilyen például az, hogy a kerékpárosok az autósok előtt kapnának zöldet, így mire megindulna a járműforgalom, ők már elhagynák a kereszteződést. - Arra kérjük a soproni önkormányzatot, szüntesse meg ezeket a közlekedést akadályozó, veszélyes, életszerűtlen és ezzel szabálytalanságra késztető forgalomtechnikai eszközöket - tette hozzá az elnök. A rendőrségtől azt várjuk, szakítsanak azzal az állásponttal, miszerint „a közút az autósoké”. Csak így érhető el, hogy a kerékpárt használók számának növekedése mellett is csökkenjenek a balesetek.