Spanieleket mentenek, árvákat támogatnak

Bemutatkozott a Sissi Spánielmentő Egyesület, akik spánielek mentésével foglalkoznak országosan és próbálnak emellett egy jó kis spánieles közösséget kovácsolni. Mentett kutyusaik ideiglenes gazdiktól, alap szocializáció után komplett oltási sorral, ivartalanítva, chippezve, örökbefogadási szerződéssel előszűréssel és kapcsolattartással keresik végleges otthonukat. December 9-én Budapesten adománygyűjtő napot szerveznek. Hagyomány már, hogy nagykárolyi piarista gyerekotthon lakói összeírják kéréseiket és az egyesület közvetítésével támogatóik személyre szólóan megajándékozzák őket, amire az ajándékcsomagokat is ezen a rendezvényen gyűjtik össze.

Szétszakadt verset gyűjtenek

Az Öttevényi Kulturális Egyesület immár 4. alkalommal szervezi településükön a Világító Ablakok rendezvényt. A december 1-24-ig minden este más és más ablak öltözik ünnepi díszbe, ahol házigazdák várják egy kis finomsággal, meleg teával az érkezőket. Hagyományosan nem csak családok, hanem az egyház, az önkormányzat és helyi vállalkozás is díszít ablakot, helyet adva a közös beszélgetéseknek, az ismerkedésnek helyiek és betelepültek között. Egy játék keretén belül verses mesével is készülnek. Azok, akik estéről estére több mint 12 sort összegyűjtenek a „szétszakadt” verses meséből, ajándékot kapnak a két ünnep között, akik pedig minden sort összegyűjtenek, több meglepetésben is részesülnek. Ezzel is igyekeznek ösztönözni a fiatalokat, időseket, családokat a sétára, kimozdulásra.

Az egyesület az idén is szervez gyűjtést egy SMA beteg kisfiú, a 7 éves Balázs Bence részére, hogy a szükséges tornát, fejlesztést megkaphassa. December 10-én a Park pizzéria ad otthont az adományozásnak, ahol 17 órától 19 óráig várják a segíteni szándékozó embereket, de utalni is lehet a családnak: Balázs Bence Gyógyulásáért Alapítvány Számlaszám: 50430017-10011537, IBAN: HU19 5043 0017 1001 1537 0000 0000.

Startup Szerda és egy új kezdeményezés, a spHERe

A StartITup Győr már az új évre gondol, ezért a következő Startup Szerdán, december 6-án 17 óra 30 perctől a dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér - Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem II. emeletén a téma az évtervezés lesz. Hogyan és miért is tervezzünk? Hogyan érdemes újratervezni és újrakezdeni? A programon különböző gyakorlati tippeket adnak meghívott szakemberek segítségével azzal kapcsolatban, hogyan érdemes az újévnek nekivágni, milyen stratégiákat érdemes követni.

A spHERe a StartITup Győr legújabb kezdeményezése, ami a Győrben élő, dolgozó és alkotó, innovatív szemléletű hölgyeknek, lányoknak, nőknek és asszonyoknak jött létre, azzal a céllal, hogy megoszthassák a tudásukat, tapasztalataikat. A kapcsolatépítésen, a tanuláson és szakmai workshopokon kívül egy közös brunch-csal is készülnek. Első eseményük meghívásos, de ezt követően folyamatosan lehet majd csatlakozni.

Téli túrák forralt borral

A győrszemerei Lehner Gyula Turista Egyesület december 2-án a bazaltorgonák nyomában a Balaton felvidéken túrázik mintegy 9 kilométeren. December 9-én a pákozdi ingókövek nyomában erednek egy 8 kilométeres túrán. Adventi forralt bor túrára indulnak december 10-én. Az ünnepi hangulatú, immár 4. adventi vezetett körtúra során Győrszemere-Szőlőhegyből indulva, Felpéc Napóleon-korabeli pincéjének vendégszeretetét élvezhetik, ahol helyi borokból készült lélekmelegítőkkel készülnek, a fiatalabb korosztály számára pedig hamisítatlan karácsonyi punccsal. December 17-én a Kerteskői szurdokba indulnak egy 9 kilométeres túrára. A december 30-i óévzáró jótékonysági túrán a kajárpéci Hatos Tölgyhöz, adományokat gyűjtenek a Győri Puha Pracli cicamentő egyesület számára.

Mikulásház és karácsonyi készülődés Bezin

Idén második alkalommal készült Bezin a szülői munkaközösség a Mikulásházzal, ami látogatók számára is nyitva lesz. Bent egy otthonos kis szoba kandallóval, karácsonyfákkal, képekkel, kint pedig egy fotófal és kültéri dekoráció is látható. December 3-án sor kerül az első gyertyagyújtásra, amire az "Összefogás Beziért" Egyesület készül a Kultúrház teraszán süteményekkel és forralt borral, amit egy istentisztelet előz meg az evangélikus imaházban. Felkapcsolják a fényeket a betlehemi házikóban és meggyújtják a kültéri koszorú első gyertyáját. December 16-án falukarácsonyra várják a vendégeket a Kultúrházban. Az iskolás és óvodás gyermekek készülnek műsorral, lesz sütemény, puncs, tea, forralt bor és kézműves vásár. Kreatív délutánt szerveznek a kultúrházban december 15-én délután. Mézeskalács díszítés, mini élményfestés és dekorációkészítés várja a kicsiket és nagyokat.

Angyalok a belvárosban

A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány 7. alkalommal hirdeti meg nagysikerű adománygyűjtő kampányát, az „Angyalok a belvárosban” jótékonysági akciót a társadalmi felelősségvállalás jegyében. A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is megyei oktatási intézmények számára írt ki az alapítvány pályázatot. Nyolc iskola 28 rászoruló fiatalja pályázott, az általuk kért, a tanulásukhoz, az életükhöz szükséges eszközökre szeretnének támogatást nyerni. A győri üzletek is kiveszik részüket az adománygyűjtésből, a boltokban kihelyezett angyalos perselyekbe dobhatjuk adományainkat. A „belváros és a kamara angyalai” idén is az adventi vásár Jótékonysági Faházában várják az adományozókat december 9-én és december 10-én, a jótékony forintokat pedig az általuk készített adventi díszekkel, ajándékokkal köszönik meg.

A Hétköznapok Angyalai karácsonyi gyűjtései

A Hétköznapok Angyalai Alapítvány hosszú évek óta támogat rászoruló családokat főleg élelmiszerrel. December 2-án az Én idő clubban (Czuczor Gergely u. 18-24. 3. em.) 10 órától 14 óráig kézműves foglalkozást szerveznek önkéntes segítőkkel. Az elkészült dekorációk egy része a jótékonysági faházba, egy része pedig az alapítvány licites oldalára kerül. A befolyt összegből élelmiszert vásárolnak a pártfogolt családoknak.

December 3-án és 12-én a Széchenyi téren részt vesznek a jótékonysági vásáron, december 5-én este mikulás csomagokat visznek a rászoruló gyerekeknek. December 9-én 16 órakor a Garan-Beauty Szépségstúdió Csanak adománydobozt ad át kis ünnepség keretében. December 18-án élelmiszer adományokat hordanak ki önkéntesekkel,a gyerekeknek pedig a Jézuska ajándékát juttatják el a karácsonyfa alá. Az alapítvány december 16-ig élelmiszer, tisztító és tisztasági szereket vár a rászorulók megsegítésére előzetesen egyeztetett időpontban az alapítvány székhelyén. ( Egyeztetni [email protected] email címen vagy a +36 70 6041670 -es telefonszámon lehet.)