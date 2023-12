A Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) nemrégiben Pécsen megrendezett 19. Országos Gazdaságinformatikai Konferenciáján (OGIK) a gazdaságinformatika kiváló szakemberei – köztük az akadémiai szférában tevékenykedő oktatók és kutatók, valamint főként PhD-hallgatók – vesznek részt évről évre. A Széchenyi István Egyetem marokkói hallgatója, Asma Azzi elsőéves mesterszakosként adott elő a konferencia angol nyelvű szekciójában. Prezentációjával a Legérdekesebb előadás díjat nyerte el. Témája a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódik: zárt végű tesztkérdéseket (MCQ) generáló különböző MI-alapú alkalmazások teljesítményét hasonlította össze több szempont szerint a saját maga által fejlesztett szoftverrel, ami szintén erre a területre koncentrál.

„Ez a komparatív vizsgálat azért is volt hasznos számomra, mert rávilágított a szoftverem hibáira és erősségeire is, illetve ezáltal megvizsgálhattam a teljesítményét más hasonló szoftverekkel összevetésben. Ennek eredményeként felállítottam egy rangsort, amely segít a felhasználóknak abban, hogy a legjobb eszközt válasszák. A konferencián elnyert elismerés nagyon sokat jelent számomra, arra pedig külön büszke vagyok, hogy nálam jóval tapasztaltabb szakemberek között engem találtak érdemesnek a díjra. Mindez motivál, hogy még tovább fejlesszem magam – emberileg és szakmailag egyaránt” – hangsúlyozta a hallgató.

A Széchenyi István Egyetem egyetemi docense, dr. Erdős Ferenc célja, hogy a továbbiakban is minél több hallgatót vonjon be a tudományos életbe. Fotó: Dudás Máté

A GIKOF Országos Gazdaságinformatikai Konferenciája Győrből indult útjára, és tíz éven keresztül a Széchenyi István Egyetem adott neki otthont, azóta pedig az ország különböző egyetemein rendezik meg. Mögötte a Neumann János Számítástudományi Társaság áll szakmai szervezetként. Az idei rendezvényen tisztújító elnökségi ülést is tartottak, melyen újból bizalmat kapott a Széchenyi István Egyetem docense, dr. Erdős Ferenc, mint elnökségi tag.

„Jövőre a konferencia huszadik jubileumát ünnepli. Ennek örömére ismét visszatér Győrbe az OGIK, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg ezt a jeles évfordulót. A jövő évi program nagyon hasznos lesz minden tekintetben: a 2003-ban elindult gazdaságinformatikus képzés hagyományosan erős intézményünkben, nagyszámú hallgatónk van alap- és mesterszakon is. Célunk, hogy őket is minél jobban bevonjuk a tudományos életbe, a konferencia visszatérése is ezt szolgálja” – húzta alá dr. Erdős Ferenc, a gazdaságinformatikus alap- és mesterszakok szakfelelőse.