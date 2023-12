60 éve - Zenés irodalmi est Sopronban

A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem hallgatóinak Egyetemi Színpada és a Filharmónia közös rendezésében négy hangversenyből álló sorozat kezdődött az egyetem KISZ Művelődési Házában. Előrelátónak találtuk a sorozat szerkesztőinek elgondolását. A szonáta-, operaestés a Tátrai vonósnégyes koncertjét megelőzően olyan műsor összeállítással kezdődött a sorozat, mely „átvezető” élményt nyújtott a KISZ-ház fiatal közönségének verseny énekszámokon keresztül a hangszeres zenéhez. Zenés irodalmi est címmel szerdán este volt az első előadás Jancsó Adrianne, Sziklai Erika, Szilvásy László és Szűcs Lóránt közreműködésével. A műsor első részében Szilvásy László, a Magyar Állami Hangversenyzenekar szólamvezető csellistája szólaltatta meg a bravúros előadói felkészültséggel Kadosa Pál Szóló szonatináját, s Sziles Lóránt zongoraművész kíséretével Bartók Rapszódiájának egy részletét. Sziklai Erika, az Állami Filharmónia, fiatal dal énekesnője Ady—Bartók dalokat adott elő A modern énekszámok kiváló tehetségű tolmácsolója olyan lenyűgöző drámai erővel, átéléssel s művészi alázattal interpretálta a dalokat, hogy a költő és a zeneszerző élményfeszítő erejének ötvözetét érezhettük előadásában. Jancsó Adrianne előadó művészetében az a csodálatos, hogy akárhányszor hallja őt az ember, mindig új színnel, új varázzsal, teljesebb élménnyel gazdagít. A huszadik századi magyar költészetből — Ady, Kassák, Radnóti, József Attila, Weöres Sándor, Nagy László verseiből mondott el kilencet. Olyanokat, melyeket sok más előadóművésztől hallottunk már, s mégis most éreztük csak igazán, hogy legbelső lényegét adta vissza a verseknek: a ritmust, zenét, a belső lüktetést, ami már akkor muzsikált a költőben, mikor a szöveg talán még készen se volt. Az est második részében csángó balladákat mondott. Azt a jellegzetes dallamú, balladás hanghordozást, a magánhangzók árnyalatos skáláját szólaltatta meg, amit az erdélyi nagy hegyek őriznek. Kísérteties vállalkozás volt utolsó műsorszáma: Páva Andrásné siratója. A második világháborúban elvesztett férjét sírató székely asszony szavaiban visszaadta mindazt a lelki fájdalmat, kétségbeesést, amit ki-kifulladva, újabb és újabb könnyes jajjal megszakítva zokogott el az özvegy anya. Olyan hitelesen, ami már több is a „reprodukálásnál”. Sziklai Erika öt népdalt énekelt még, Bartók feldolgozásában. Ezek az egyszerű, nagyon finom, gyöngéd érzelmek úgy szólaltak meg ajkán, mint tiszta, üde madárdal . Hindemith „Változatok egy angol gyermekdalra”című zeneszáma egészítette ki a nagyon komoly és nagyon színvonalas est műsorát a két kiváló muzsikus előadásában.

Forrás: Kisalföld Archív

40 éve - Fórum - diákoknak: Krimi helyett az izgalmasabb valóság

Nem könnyű a diákot arra rávenni, a hetedik óra után is maradjon még az iskolában, meghallgasson egy előadást, utána kérdezzen, vitatkozzon — aztán siessen a menzára, a kollégiumba vagy haza, mert holnap is nap lesz, esetleg feleléssel. Aki tehát ilyen rendezvényt tervez, készítsen elő mindent alaposan, legfőképpen pedig a témát válassza meg jól. Egyébként van választási lehetőség (ha nem is túl sok), mert egyáltalán nem igaz, hogy a középiskolás diákot csak a diszkó érdekli. Érdekli például a rendőrség bűnügyi munkája. Kedden a győri Pattantyús szakközépiskolában közbiztonsági fórumot tartottak. Annak ellenére, hogy fárasztó, hét órai tanulás után került rá sor, alaposan megtelt az erre kijelölt osztályterem, s közel másfél óra elteltével csak azért kellett befejezni — pontosabban abbahagyni —, mert a diákokra még egyéb kötelmek vártak. Sikeres fórum volt. Bevezetőt a megyei rendőrfőkapitányság két munkatársa tartott (nagyrészt a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről, veszélyes jelenségekről, de szóba kerültek a politikai jellegű, vagy annak határát súroló bűncselekmények is.) Az előadásról most csak annyit: azt hallották a fiatalok, amire kíváncsiak voltak. És olyanformában, amire úgy mond oda kellett figyelni. Aztán a kérdések következtek. Elhangzott például többször is: mit tehet, tesz a rendőrség, hogy a bandába verődött csövesek ne inzultáljanak másokat, ne kényszerítsék, gyakran erőszakkal, a védteleneket befolyásuk alá? Milyen konkrét hatással van a növekvő idegenforgalom a bűnözésre? Mi a helyzet, nálunk a kábítószerek, vagy az ilyen jellegű drogok ügyében? Ki, hogyan téríti meg a fiatalkorú által okozott kárt? Érezhető volt a kérdésekből : a mai középiskolások többsége már nagyon is tisztán látja maga körül a világot. A veszélyeket is...Legfeljebb abban nem tud mindig eligazodni, hol kezdődik a veszélyzóna, hogyan kell elkerülni azt az utat, ami a deákcsínytől a bűnig vezet. Mert a céltalan, bár ártalmatlan lötyögésből csavargás lehet, aztán már nem sok kell, hogy beinduljon a láncreakció. Például a Balaton mellé ..csak úgy kóborolni’ induló fiatal néni híján először ..csak” tíz deka előrecsomagolt parízert meg két kiflit csen az ABC-ből Aztán legközelebb már valami innivaló is kell hozzá, az olcsóbb fajtából, mondjuk almabor. A tekergő társak között előbb-utóbb akad egy alkalmi barátnő, miatta is, meg az éjszakai hideg ellen is fedél kell a fej felé. Csöves körökből könnyen megtudni, hol, melyik víkendház üres éppen ... És ha nem is visz onnan magával valami „emléktárgyat” , máris szép hosszú húslajstrom terheli a fiatalt. Aztán csodálkozik a mama meg a papa, nem értik, mi történhetett fiacskájukkal. Hibásnak persze az iskolát, a rendőrséget, a társadalmat tartják... Fentebb írtuk, sikeres volt a fórum. A résztvevők az őket körülvevő valóságból kaptak némi ízelítőt. Többet ér ez akármilyen kriminél.És nem kevésbé izgalmas. A rendőrség jó partnere az iskoláknak mind több hasonló beszélgetéshez.

20 éve - Versennyel az AIDS és a drog ellen

A Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya az AIDS-ellenes világnap apropója kapcsán ötödik alkalommal hirdette meg a „HIV az élet?!" tanulmányt és sportversenyét az általános iskolák hetedikeseinek. A verseny célja, hogy a tudás, erő és ügyesség megmérettetésén túl felhívja a figyelmet az AIDS-re és vele kapcsolatban a drogfogyasztás veszélyeire, valamint az ebből fakadó bűnügyi veszélyekre. Kaliba Editszázados, a Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője elmondta, hogy a versenyre annál is inkább szükség van, mert egyre több fiatal használ valamilyen drogot, s ezzel együtt a világban egyre nagyobb méreteket öltött a HIV-vírus terjedése. A két fordulóból álló vetélkedő finise az a döntő, amire az induló 18 győri csapat közül a hat legjobb jutott. A tanulók által kitöltött két tesztsor az AIDS-szel és a drogokkal, valamint az ehhez kapcsolódó bűncselekményekkel foglalkozó feladatokat tartalmazott és egy adott témát bővebben is kifejtett. A játékos, sporttal egybekötött feladatok közül mindenki talált kedvére valót, s egyúttal tanult is. A verseny szüneteiben a Bercsényi tornászcsapata, az Arany Szöcskék, a Marina Training SE és a Dimenzió Táncstúdió jóvoltából látványos bemutatókat láthatott a közönség, a vetélkedőhöz kapcsolódóan pedig a Móra-iskolában a Bűnügyi és Rendőrségi Múzeum mobil kábítószer-prevenciós kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.