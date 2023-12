60 éve - Szerencsét, boldogságot!

Három éve figyelem Önöket, és meg kellett állapítanom, hogy helytelenül viselkednek ha velem találkoznak. Ki a gombjához kap, s áhítattal addig szorongatja, míg elkerüljük egymást. Egyesek viszont még ezen is túltesznek: nem átallják megnyálazni a gombjukat. Persze a babonásoknak ez a fajtája az ártalmatlanabb. Sokkal több kárt okoznak azok,akik megállítanak,hogy hadd húzzanak néhány szálat a seprőmből, mert ez állítólag szerencsét hoz. Először is, rongálják a szerszámomat,másodszor feltartanak sietős útjaimon. De enne engedjék meg, hogy fordítsak a dolgon. Mit szólnának hozzá,ha mi kéményseprők állítanánk meg az utcán egy frissen tupírozott hölgyet, mondván,hadd húzzunk a hajából néhány szálat, mert mi úgy hisszük, ez szerencsét hoz.

— Nyugodt és szerény fiatalember vagyok, már egyenesen kellemetlen, mikor valaki elém áll és felszólít, hogy mondjak neki valamit. Mit mondjak? Nem ismerem. Vagy fordítva történik az illető rám néz, és mond öt számot, kilencvenen belül.Pedig itt van önök előtt a bizonyíték, jómagam is Lottó Ottóhoz fordulok segítségért. Az előbb behunytam a szemem, és ráböktem a kabátjára. Talál a 49-es ? Honnan tudjam én? S amint látják, még Ottó is tanácstalanul tárja szét karját s azt kérdezi: Honnan tudja ő? A szerencsétől függ. A szerencsétől,amelyet nem mi viszünk a házhoz,hanem magától érkezik.

— A magunkéról is lehetne elmondani egyet s mást. Képzeljék, a minap mi történt egy kollégámmal!Munka közben beleszorult a füstcsatornába. Mikor félájultan kihúztuk, azt mondtam neki: szerencséd volt. Látják, így vagyunk vele mi is. Hol megsegít hol elkerül bennünket. De azért szívből kívánom,hogy az újesztendő minden napján látogassa meg hajlékukat anélkül is,hogy az utcán velem találkozva megfogják a gombjukat, megtépázzák a seprőmet,vagy öt számot mondanak nekem.

— Ezt a mosolyomat szilveszter csalta arcomra.Hát hogyne! Mikor én is pezsgőspohárral búcsúztathatom az óévet,s köszönthetem az újat! Az én foglalkozásom ritkán engedi meg ezt, egész évben önöknek hordom a feketét, rövid italt, gesztenyepürét, tortát. — Ugye beismerik, hogy türelmes vagyok? Önök is láthatják, mikor betérek a Rábába,hányszor szólítanak ide-oda. Vannak, akik különkérik a kávét, aztán rájönnek,hogy szódára is szomjaznak. Később megjön az étvágyuk, süteményt kérnek. És így tovább. Nem tagadom, fáradt vagyok néha, de azért szeretem mindnyájukat, mert olyan szépen tudják mondani: Ibike, kérem. — Sok boldogságot kívánok az újesztendőben.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

30 éve - Január elsejétől a bírság akár naponta is kiszabható

A pénzügyminiszteri rendelet egy melléklete szabályozza azt, milyen jellegű üzletekben mikortól válik kötelezővé a nyugtát adó pénztárgépek használata. Mint köztudott, most január elsejével - többek között - az iparcikkeket árusító üzletekre, valamint a vendéglátóipari egységekre került a sor. - Mennyire lesznek szigorúak az ellenőrzések? Adott esetben milyen szankciókra számíthatnak az érintettek? - kérdeztük Szentes Boldizsárt,az APEH megyei igazgatóhelyettesét.

- Csak a már megjelent és erre vonatkozó APEH-közleményt ismételhetem. Január 15-ig például nem bírságoljuk meg azokat a taxisokat, akik - még 1993-ban-igazoltan megrendelték a taxaméterek beszerelését. Általánosságban pedig: az APEH korábbi gyakorlatának megfelelően az első hetek kampányszerű ellenőrzések nélkül fognak eltelni, s az esetleges mulasztási bírságok sem lesznek nagy összegűek. A következő hónapokban aztán természetesen egyre inkább komolyabb szankciók elé nézhetnek azok, akik megszegik a kötelező előírásokat.

A mulasztási bírság felső határa 100 ezer forint, de mivel az ellenőrzések gyakoriságának nem szabtak határt, akár mindennap kiróhatjuk a bírságot, sőt, esetenként a duplájára is emelhetjük. (Az APEH megyei igazgatóságának revizori létszáma közel 90 fő.) -Mi történik akkor, ha elromlik a nyugtát adó pénztárgép? - Ebben az esetben sürgősen cseregépről kell gondoskodni, hiszen a pénztárgép tulajdonképpen a bevétel nagyságának pontos nyomon követésére szolgál, s ez végeredményben egy korrekt adózást, adóztatást tesz lehetővé. Arról nem is beszélve, hogy a nyugta a vásárlónak nagy segítség lehet például reklamálás esetén. A nyugtaadó pénztárgépek forgalmazására, javítására, illetve cseréjére kijelölt szervek állnak rendelkezésre. A javítás időtartama alatt az üzletekben kézzel írt számlát kötelesek kiállítani. Egyébként az APEH hivatalos lapja, az „Adó és ellenőrzési értesítő” minden idevágó tudnivalóról folyamatosan informál. (Megrendelhető: Szaldó Rt. Bp. XI., Bartók B. utca 120.) *** Megkérdeztük a Sopronban működő taxistársaságokat: mennyire sikerült felkészülniük a nyugtaadási kötelezettségteljesítésére?

A Kövér-taxi képviselője, Szekeres Ferenc: - Amegfelelő taxamétereket Budapesten, Veszprémben, Győrben és Szombathelyen szereztük be. A költségeinket az is emelte, hogy beszerelésekért az adott városba kellett utazniuk a taxiknak. A műszerek ára 32-42 ezer forint közötti volt, de minden taxis jelentős ártámogatásban részesült. Azonban a hitelesítési és a beszerelési költséggel együtt még így is több mint tízezer forintba került darabja. Harminc kocsink közül szinte már mindegyik rendelkezik taxaméterrel. Az ÁB-taxi képviselője, Moharosi László.Mind a 26 személyszállító taxinkba Szombathelyen szereltettük be a műszert. Rendben és felkészülve várjuk a januári kezdést. A Volán-taxi tizenegy személyszállító kocsijában szintén nem lesz akadálya annak, hogy az utas a fizetendő összegről nyugtát kaphasson. A költségek emelkedésére való tekintettel a soproni taxistársaságok közül kettő cég januárban viteldíj emelést helyezett kilátásba. Ezért nem mindegy, szükség esetén jövőre melyiknek a számát tárcsázzuk.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

10 éve - Férjet kapott Szidónia

Egy osztrák holding működteti január elsejétől a röjtökmuzsaji kastélyszállót. A korábbi tulajdonos, a szállodát megálmodó és mostanáig üzemeltető Derry Márta optimista. Teljesült az álmom, mert most már biztosított a szálloda működése és megmaradnak a munkahelyek is. Megérkezett a vőlegény, aki megkérte a szépséges Szidónia kezét, és gyönyörűséges, boldog jövőt ígért neki. Január elsejétől már az új tulajdonos, egy osztrák holding üzemelteti tovább - mondta el a Kisalföldnek Derry Márta,a kastélyszálló megálmodója, létrehozója és eddigi tulajdonosa. Az élet számtalan területén sikeres üzletasszony azt sem titkolta, miért adott túl a szállodán.

Az utolsó négy év nehéz volt, az utolsó kettő pedig már nagyon nehéz. Kezdtek elmaradozni először a cégek, azután a vendégek is. A mindennapok, amelyek korábban örömet és sikert hoztak, egyre inkább átváltoztak küzdelemmé. Még az én optimista világképem is egyre inkább tompult, sokszor éreztem, hogy hiába teszünk meg mindent, nem tudunk lábon maradni. Rá kellett jönni, hogy az egyedüli megoldás, ami a kastély, a munkatársak és az én jövőmet megmentheti, az, ha egy vevőre találunk. Én boldogan távozom, mert amit akartam, megcsináltam. Sikeres és boldog voltam és vagyok is, mert ahogyan életre csókoltam a Szidóniát, ugyanúgy nem hagytam a sorsára, gondoskodtam a jövőjéről. S, hogy hogyan tovább?

- Most egy új szakasz jön az életemben, ami ugyanolyan érdekes és sikeres lesz, mint az eddigiek. Hogy pontosan mi lesz, azt még nem tudom. Egyelőre szusszannom kell, levegőt venni, aztán menni tovább - fogalmazott Derry Márta. - Az elmúlt 16 évben, miután véletlenül, vagy inkább sorsszerűen Röjtökmuzsajra keveredtem és megláttam a kastélyt, nem volt kétséges, hogy mit kell tennem. Az eredményeket mindenki láthatta. Köszönöm ezúttal is az együttműködést, hogy néhányan velem együtt a szívüket, a lelküket adták ezért a gyönyörű szép kastélyért. Minden díjat megnyertünk, amit csak lehetett, sikeresek voltunk, a vendégek szerettek minket, és ez nagy örömmel tölt el.

A röjtöki kastély sok mindenen keresztülment története során. Megtapasztalta a háborúk borzalmát, a kilakoltatásokat, azt, hogy egy éjszaka alatt elkártyázták, hogy fiúk örökölték, hogy tulajdonosok váltakoztak. A kommunista időkben sok-sok gyerek tölthette ott a nyarat. Szerencsére megérte azt is, hogy a mindig merészet álmodó, sikeres üzletasszony véletlenül megpillantotta és kastélyszállodává alakíttatta.