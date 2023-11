– 2014-ben, polgármesterré választásom után úgy gondoltam, Vitnyéd egy olyan település, amely képes központi feladatokat ellátni. Az elmúlt 9 év tapasztalatai bizonyítják ezt. A településeket koordináló közös hivatali ügyintézés mellett nemrég vettük át az agyagos- szergényi óvoda működtetését is – mondta el Szalai Csaba, a község polgármestere, majd kitért arra, hogy ez a gyűjtőszerep közösségi szinten is megvalósul, ugyanígy működik a horgász-, a tűzoltó-, a néptánc- és a sportegyesület is.

Bár Vitnyédé a vezető szerep, minden munkafázis, szolgáltatás helyben ugyanúgy elérhető a többi faluban az ügyfélfogadási idők megszervezésével.

– A szövetségünk tagjainak lakossága ott intézhesse az ügyeit, ahol él, ennek a financiális hátterét a mi feladatunk megteremteni – vallja a vezető.

Közel tíz éve láttak neki át- gondoltan, tematikusan a megfelelő infrastruktúra kialakításának Vitnyéden. A fejlődés szemmel látható. Akkor a falu lélekszáma 1300 körüli volt, ma közel 1500 lakosa van. A növekedéssel az is együtt járt, hogy emelkedett a gyermekek száma. Az óvoda épülete teljes külső és belső felújításon esett át. A közelmúltban adták át a művelődési házat, ahol 2018-ban az országos sajtóbejelentés történt a Magyar Falu Programról. Az ikonikus épületben a belső renoválás során a nagyteremben kicserélték 2 méter magasságban a teljes vakolatot, falakat bontottak le, növelve ezzel a teret, új nyílászárókat és korszerű fűtési rendszert kapott az épület. A tetőn napelemek segítik az energiaellátást. 2019 őszére lett kész az önkormányzat épületének teljes felújítása.

Szalai Csaba, Vitnyéd polgármestere. Fotó: Németh T. Ferenc

Négy funkciós egészségház szolgálja ki a lakosságot, ahol gyermek- és felnőttorvos, valamint védőnői szolgálat is megtalálható. Az épület felső szintjén most fejeződik be a szolgálati lakás kialakítása.

– A mienk az egyetlen település, melyet kerékpárút köt össze Kapuvárral, amely nagy előnyt jelent lakosaink számára. Az elmúlt 10 évben az utakat is tematikusan újítottuk fel, állapottól függően. A felét teljes mértékben sikerült is, ezáltal kátyúzásra már csak elszórtan kell költeni. Minden utca portalanítva van nálunk, valamint folyamatban van egy 100 milliós külterületi útfelújítás – mondta Szalai Csaba, majd folytatta: – Vitnyéd volt az első település, ahol bölcsődét hoztak létre a térségben.

2018-ban nyolc férőhelyes kisdedóvót alakítottunk ki a régi orvosi rendelő épületéből, önerőből. A férőhelyek azonnal beteltek, és szükség volna továbbiakra. A használt házakat általában családok vásárolják meg, valamint magánberuházással a közeljövőben, több lépcsőben összesen 90 telket mérnek ki Vitnyéden, így a gyermekek száma folyamatosan nő. A hosszú távú célom, álmom egy óvoda- és bölcsődekomplexum építése, amely a tervszerű fejlődésünk következő lépése lenne.