- A mostani elképzelések szerint ezen a területen, mindkét oldalon autópálya pihenőt alakítanak ki. A két létesítmény felüljáróval vagy aluljáróval kötik össze. Lesz benzinkút, illetve a kilépő oldalon egy nagyobb méretű kamionos pihenőt terveznek - tudtuk meg Szőke Lászlótól.

Az átkelő főépületét egyébként 1982-ben adták át. A nagyhatár a San Diegó-i határátkelő másolata. Hazánk Európai Uniós csatlakozásáig működött a vám ellenőrzés, a schengeni csatlakozással, 2007-ben a sorompókat is leszerelték.

A bontásra ítélt épületeken, épületekben látszik, hogy hosszú évekig nem használták. A galambpiszok bokáig ér, madártetemek mindenütt. A sok folyosón ugyanis még a galambok is elkeveredtek és nem találták a kiutat. Nyilván emberek is "megszálltak" a falai között, erre utalnak az üres italos üvegek.

Mindenesetre, siralmas a látvány és már egyáltalán nem ijesztő, mint volt évtizedekkel ezelőtt.