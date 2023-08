A napokban már beszámoltunk arról, hogy megkezdték Hegyeshalomnál az M1-es autópálya mellett az egykori útlevélkezelő fülkék felszámolását.

Jelenleg a központi épülethez csatlakozó, kétoldali tetőszerkezeti műtárgyat számolják fel a tartópillérekkel és a kiemelkedő útszegéllyel együtt augusztus 19-ig.

Mostani látogatásunkkor láthattuk, hogy a kilépő oldalon már a műtárgy nagy részét elbontották. Ahol a tartópilléreket felszámolták, ott több ponton újra is aszfaltozták a helyet. Az ideiglenes forgalomelterelés előkészületei is megtörténtek, kijelölték, merre fog haladni a forgalom, amíg a központi épülethez kapcsolódó tartópilléreket leszerelik (ottjártunkkor még ott haladt a forgalom). Közben a másik oldalon is már javában dolgoztak a munkások.

Folyamatos bontás mellett halad a forgalom.

Fotó: Kerekes István

Hogy a bontás után mire lehet számítani, milyen beruházás várható, az Építési és Közlekedési Minisztériumot faggattuk. Kérdéseinkre adott válaszukban arról írtak, hogy 2020-ban műszaki tanulmányterv készült az M1 sztráda Hegyeshalom csomópont és az országhatár közötti, másfél kilométeres hosszúságú szakaszára – beleértve a hegyeshalmi határátkelőhely területét – a közúti forgalom kétszer két sávon történő akadálymentes közlekedésének biztosítására.

A környezetvédelmi munkarészek alapján a hatóság tavaly december 20-án a projekt környezetvédelmi engedélyét kiadta. Jelenleg az engedélyezési tervek készítése van folyamatban, a jogerős építési engedélyt várhatóan az idei negyedik negyedévben szerzik meg.