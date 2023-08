Egy hét után újból kilátogattunk, hogy lássuk, hogyan haladtak a kivitele­zéssel.

– Nyolc kapuköz volt, abból hatot már elbontottak a kilépő oldalon – mutatott rá Szőke László hegyeshalmi polgármester, aki elmondta, az M1-es autópálya ezen szakaszának akadálymentesítése évek óta téma, több terv is született rá. Többek közt olyan is, ami több épület elbontásával is járt volna.

Most információink szerint a központi épülethez csatlakozó kétoldali tetőszerkezeti műtárgyat számolják fel a tartópillérekkel és kiemelkedő útszegéllyel együtt augusztus 19-ig. A belépő oldalon a napokban egy brit akciósorozat jeleneteit forgatták, de a stáb levonult, így ott is nekiálltak a bontásnak.

– A hegyeshalmi nagyhatár a San Diegó-i határátkelő másolata, 1982-ben adták át – avatott be a faluvezető, aki pályáját még a vámhivatal munkatársaként 1987 októberétől itt kezdte. Azóta sok mindent látott az ország egyik legforgalmasabb határátlépője.

– NDK-sok tömegei léptek át itt Ausztriába, sokan a kukoricásban hátrahagyva Trabantjukat. A legnagyobb forgalom viszont akkor volt itt, amikor a vámkedvezményeket kihasználva ezrek indultak el műszaki termékeket vásárolni, volt, hogy a belépő és kilépő oldal nyolc-nyolc sávját üzemeltetni kellett. Uniós csatlakozásunkig üzemelt a vám, a schengeni csatlakozás után, 2007 karácsonyán pedig leszerelték a sorompókat – emlékezett vissza Szőke László.