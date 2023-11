Mindannyian tudjuk, hogy a pályaválasztás mennyire fontos és aktuális téma, hiszen néhány hónap múlva a középiskolába és egyetemre készülőknek is döntenie kell. Antalfi Eszter egy olyan kártyacsomagot fejlesztett ki, amely megkönnyítheti ezt a választást azoknak is, akik még bizonytalanok a további tanulmányaikat illetően.

- 2022 decemberében a Soproni Egyetem olyan pályázatot hirdetett hallgatóknak, amely esélyt adott a jelentkezők innovatív ötleteinek kivitelezésére, segítették a hallgatókat abban, hogy ennek támogatásával létrehozzanak egy piaci terméket. A Benedek Elek Pedagógiai Kar másoddiplomás mérnöktanáraként én is megpályáztam ezt a lehetőséget - elevenítette fel a kezdeteket Eszter. - A kártyacsomag ötletét valahol a mérnöktanári képzésem is adta, mert két féléven keresztül hallgattam olyan tantárgyakat, amiben oktatáselmélet, pszichológia is volt és igazán ott szembesültem azzal, hogy mennyire nehéz téma a diákoknak a pályaválasztás - tette hozzá.

A kártyacsomag újdonsága abban rejlik, hogy nem szegez rögtön kérdést a diákoknak, hanem segít elképzelni a gyerekeknek azt a témakört, amire majd válaszolnia kell. Nem eldöntendő, hanem nyitott kérdéseket tartalmaz, amelyekre megfontolt, átgondolt válaszok adhatók.

dr. Antalfi Eszter - Fotó: Máthé Daniella

- Az a tapasztalatom, hogy az általános pályaválasztási tesztek az elmúlt években nem sokat változtak, nagyon hasonlóak még mindig. Például elém tesznek egy kérdéssort, amelyen van hatvan-nyolcvan kérdés és tartozik hozzá három válasz. Ebből nagyon nehéz kitalálni, hogy melyik utat is válasszam, hiszen esetenként nem is teljes mondatok, hanem csak szavak szerepelnek benne. Ezzel szemben a kártyacsomag ötven, praktikus, egyszerűen használható pályaválasztási gyakorlatot kínál a munkamód, munkastílus, az érdeklődési terület, a munkaérték és az egyéni kompetenciák felfedezéséhez. Segítségével a fiatalok megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb szakot, foglalkozást vagy hivatást. Nem azt mondja meg, hogy te ügyvéd legyél, te pedig autószerelő, hanem irányt mutat a kiértékelt válaszok alapján. A kártyák könnyen használhatóak osztályfőnöki órán, kiránduláson, nyári táborban vagy akár otthon, de segítségükkel a diákok önállóan is felfedezhetik képességeiket - zárta a beszélgetést.