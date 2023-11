A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is megyei oktatási intézmények számára írt ki alapítványuk pályázatot, így azok javasolhattak támogatásra hátrányos helyzetű diákokat az alapítvány kuratóriuma számára, akik igazán látják, kik azok, akiknek leginkább szükségük van a segítségre.

Idén nyolc iskola nyújtott be pályázatot, 28 rászoruló fiatal számára szeretnének támogatást nyerni. A győri üzletek is kiveszik részüket az adománygyűjtésből. Arra kérték őket, hogy helyezzék ki kampányuk „angyalos” perselyeit üzletükben, amelybe a vásárlók bedobhatják adományaikat, ők pedig egy angyalka figurával köszönhetik meg a támogatást.

A csatlakozó üzletek listáját a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány facebook oldalán teszik közzé, ahol a kampány minden fontos mozzanatáról beszámolnak. A „belváros és a kamara angyalai” idén is az adventi vásár Jótékonysági Faházában várják az adományozókat december 9-én szombaton és december 10-én vasárnap a jótékony forintokat pedig az általuk készített adventi díszekkel, ajándékokkal köszönik meg.

"Fiatalok a fiatalokért" felhívással pék – és cukrásztanuló fiatalok együttműködését kérték, hogy az adományokért cserébe mézeskalácsból vagy egyéb tésztából készült karácsonyfadíszeket ajándékozhassanak az adományozóknak. A felhíváshoz csatlakozott idén két belvárosi cukrászda és vendéglátóipari vállalkozás is. A jótékonysági faháznál az adományozóknak lehetőségük lesz fotót készíteni is az „angyalszárnyas” fotópontnál. Az így elkészült fotókat közzéteszik a kampány Facebook-oldalán, büszkén mutatva be követőiknek, hogy „az angyalok köztünk járnak”!