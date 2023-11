Tíz éve: Két szakasz is megújult a 82-es főúton

Az M1-es autópálya és a győrújbaráti összekötő közötti 1,1 kilométeres szakaszon kezdték meg a munkálatokat, de a Pannonhalma–Écs közötti szakaszon is felvonult a kivitelező, így félpályás közlekedésre, torlódásra figyelmeztettük olvasóinkat.

Húsz éve: Színházak a forráshiány ellen

A Győri Nemzeti Színháznak mintegy 100 millió, a soproni Petőfi Színháznak 50–60 millió forint bevételkiesést okoz a következő évi állami támogatás befagyasztása és a jegyárak áfaemelése. Negyvennyolc színházigazgató értett egyet azzal a levéllel, amelyet a Magyar Színházi Társaság igazgatói szekciójának nevében Vajda Márta ügyvezető titkár küldött az Országgyűlés Kulturális Bizottságának, a kulturális és a pénzügyminiszternek tiltakozásul.

Forrás: Kisalföld Archív

Harminc éve: Ikonok a bőröndben

Egy olasz üzletember 12 millió forintért is megvásárolta volna az igazságügyi szakértő által utólag 2–3 millióra értékelt ikonokat. Az üzlet a közvetítő figyelmetlensége miatt hiúsult meg, közúti ellenőrzés során kiderült, hogy kölcsönkocsival vitte volna a tisztázatlan forrásból származó értékeket a vevőnek. Ha már igazoltatták, a rakományát is megnézték és egyből le is foglalták a rendőrök. Az első szakértői vélemények szerint a képek közül két ikon a XVII–XVIII. században készült, stílusa alapján feltehetően Moszkvától keletre, az Urálon túli területen. Közgyűjteményből vagy templomból származhatnak.