Ha ősz, akkor gombatúra a Tatához közeli Agostyánban, a Gorba-tetőre. Itt gyülekeznek rendszerint a gombászok, hogy csoportosan induljanak el hagyományos gombagyűjtő útjukra. Így volt ez idén is, november első szombatján mintegy ötvenfős csapatot vezetett a szokásos útvonalon Oláh András, a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnöke.

Szommer Ákos párjával Budapestről érkezett gombát szedni először. Jobbra Oláh András, a ZSZK Egyesület elnöke. Fotó: Kiss T. József

A Gorba-tető–Hidegkút– Szénégető–Új-hegy–Agostyán útvonal öt kilométeres szakaszán a természet apró rejtelmeivel és sokféle gombával is „találkozhattak” a túrán részt vevők. A végcél a Petrók család kertje volt, ahol a túra „eredményét” összesíthették a gyűjtők. A bevizsgálás után a maradék gombából a helyszínen készítették és fogyasztották el közösen a pörköltet.

Bár nem gombászegyesület, de megalakulása óta a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület (ZSZK) foglalkozik gombaismereti túrák szervezésével, jó programot kínálva ezzel a természet kedvelőinek, miközben néhány gombafajtával is megismerkedhetnek. Az egyesület első alapító elnöke, a gombatúrák szervezője, állandó résztvevője Liszt András tanár úr, aki maga is gombaszakellenőr, aki nélkül az elmúlt több mint 30 gombatúra elképzelhetetlen lett volna. Nevéhez kötődnek a vidám, jó hangulatú túrák. Ezeknek a túráknak a kezdeményezője, szakmai vezetője volt Liszt András, a Kisalföldi ASZC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium jelenleg már nyugalmazott tanára, a ZSZK egyesület tiszteletbeli örökös elnöke. Utódja az elnöki poszton már néhány éve Oláh András. Az egyesületi tagok és a gombászközösség viszik tovább a túrákat.

Tata-Agostyánban a begyűjtött gombát természetesen gombaellenőr, ezúttal Süveges Tímea vizsgálta be. Süveges Tímea elmondta, a Gerecse hegység ezen része jó gombatermő vidéknek számít, az 5–6 ezer magyarországi gombafajta közül a fele itt, a Gerecsében megtalálható. Jellemző az őzlábgomba, a pöfetegfélék, a tinóruk, a vargánya. Sokan járnak erre kirándulni, gombát szedni, egy-egy hétvégén errefelé ellepik az erdőt a gombászok. Felhívta a figyelmet arra, a gomba nem játék, igaz, nem sok fajta van, ami mérgező Magyarországon, de azok akár halálosak is lehetnek. Ilyen például az egyik legismertebb, a gyilkos galóca. „Szakellenőr mindenképpen vizsgálja át a gombát, és csak azután készítsünk belőle ételt. Nem ajánlom senkinek, hogy könyvből, internetről próbálja meghatározni a gombát, nagyot lehet tévedni, amiből óriási baj is lehet! Háromféle nagy gombacsoport van: az ehető, nem ehető és a mérgező gombák. Alattomos gombafajták vannak, jó lesz velük vigyázni!”

Az egyesület legközelebbi nagyobb rendezvénye a december 26-i, karácsonyi Bejglitúra lesz!

Munkában a gomba szakellenőr, Süveges Tímea.

Bevizsgálás

Gombaszakellenőr Tatabányán a Győri út 23. szám alatt hétfőn, szerdán és pénteken 12–16 óra között, ingyenesen vizsgálja be a gombát. Oroszlányban hétfőn-szerdán és pénteken 7.30 és 11 óra között a Placc piacon tartanak gombavizsgálatot.