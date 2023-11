Elsőként Vajda Bence önkormányzati képviselő köszöntötte a meghívottakat, kiemelve, hogy a szociális munka nem munka, hanem szolgálat. A szociális szférában tevékenykedők munkája pótolhatatlan és utánozhatatlan. Hajnal Dóra önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy aki ezt a szakmát választja, megpróbálja minden erejével, szívvel-lélekkel szebbé, jobbá tenni a világot. Dr. Kreft-Horváth Loránd egészségügyért felelős alpolgármester szintén köszönetet mondott azért a szolgálatért, amit a szociális szférában dolgozók végeznek.

Dr. Kreft-Horváth Loránd, Hajnal Dóra, dr. Molnár Attila, Vörösházi Tiborné Miklós Katalin, Ravaszné Takács Márta és Vajda Bence a Salkaházi Sára-díj átadásán. FOTÓ: komarom.hu

Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, hogy minden nap köszönetet kell mondanunk. „A mai nap arról szól, ami szociális munka üzenete, a köszönetről, a tiszteletről, a megbecsülésről és a háláról. Mindannyiunknak kötelessége és felelőssége is egyben, hogy ezt megtegyük, azoknak is, akik hivatásszerűen, vagy akár önkéntes segítőként segítik, támogatják a rászorulókat. Jó dolog jónak lenni és Önök ezt minden nap megtapasztalják. Köszönet az Önök odaadással és szeretettel végzett munkájáért” - fogalmazott a városvezető.

Vörösházi Tiborné Miklós Katalin, önkéntes szociális segítő. Szőnyben született 1959-ben. Az általános iskolát Komáromban a Klapka György Általános Iskolában végezte, majd tanulmányait Győrben a Szamuely Tibor Gyors- és Gépíró Szakközépiskolában folytatta. 15 és fél évesen kezdett dolgozni a Lenfonó és Szövőipari vállalatnál, ahol a személyzeti osztály gyors- és gépírója lett. Az itt végzett munkája mellett érettségi vizsgát tett. A Lengyár bezárásáig hűséges volt első munkahelyéhez. Ezután a Komáromi Földhivatalnál helyezkedett el, ahol nyugdíjba vonulásáig, mint ingatlan nyilvántartó dolgozott. Nyugdíjazása után is fontosnak tartotta, hogy a közösség aktív tagja maradjon, aki tenni akar és tud ezekért a szervezetekért. Először a Komáromi Nyugdíjas Egyesület, majd a Komáromi Nőklub tagja lett. Utóbbi 2016-ban a klub vezető helyettesének választotta. Az idősekkel történő foglalkozást mindig szívügyének tekintette és azt teljes odaadással végzi. Fontosnak tartja, hogy társaival együtt részt vegyenek minden alkalommal a városban működő civil szervezetek, közösségek munkájában is, így például Vöröskeresztnek, Máltai Szeretetszolgálatnak, Kemence Egyesületnek, Szőnyi Kulturális Egyesületnek is folyamatosan segítenek. A közösségért való tenni akarása, elkötelezettsége teszik méltóvá az elismerésre.

Ravaszné Takács Márta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat intézményvezetője, a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola szociálpedagógia –művelődésszervező szakán szerzett diplomát 2000-ben. A főiskola elvégzése után 17 évig a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozott, mint család-és utógondozó, nevelőszülői tanácsadó, később, mint szakmai vezető. Gyermekvédelmi munkáját szívvel, lélekkel végezte. 2017–től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Támogató Szolgálatánál 2 évig terápiás munkatársként, majd 2020 szeptemberétől intézményvezetőként tevékenykedik. Feladatai sokrétűek és összetettek, komoly odafigyelést és mindeközben empátiát igényelnek. Remek logisztikai és szervezési képességei jelentős segítséget jelentenek abban, hogy munkáját magas színvonalon tudja végezni. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gondozottaknak minél több élményben legyen részük. Napi szinten 11 fő munkáját felügyeli és koordinálja. Az ellátottak problémáikkal, bizalommal fordulhatnak hozzá, mindig szakít időt arra, hogy meghallgassa Őket és igyekszik megoldást találni a problémáikra. Türelmes, munkáját rendkívüli elhivatottsággal és alázattal végzi. 2023-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-–Dunántúli Régiójának éves közgyűlésén az ukrán válsághelyzetben mutatott helytállása miatt, a Szuverén Máltai Lovagrend által alapított Ukrán Segélyakció Érdeméremmel tüntették ki. A szociális ellátórendszerben végzett, több évtizedes példamutató, elhivatott munkája teszik méltóvá az elismerésre.

A díjátadásokat követően az ünnepi program Kamarás Iván műsorával zárult.