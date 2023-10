Igény volt rá

– Sokan szerették volna látni számítógépen, telefonon a sírhelyeket. Erre készült egy program, ami többféle módon érhető el a weboldalon - mondta Prédl Antal, a Győr- Szol Zrt. vezérigazgatója. A cégnek volt már egy sírkereső alkalmazása, amit egy modernebb változatra cseréltek. Jelenleg mintegy hetvenezer sírhelyet jelöltek meg. Mostantól egy teljesen új térképes felületen lehet keresni a sírokat, s talán az országban egyedülálló módon egy navigáció is segíti a sírhely megtalálását. A temető bejáratánál elhelyezett most átadott készüléken meg lehet keresni a sírt, majd azután az útvonalat követve fel lehet keresni. A tervek szerint idővel a többi temető bejáratához is kerülnek ilyen készülékek. Ha valaki mobiltelefonon használja, menet közben is tudja követni, mikor ér a sírhoz.

Fotó: Rákóczy Ádám

Könnyű használat

Az alkalmazásban lehet keresni névre, születési dátumra és az elhalálozás időpontjára, majd feljön egy felület, ahol a keresési paramétereknek megfelelő adatok megjelennek. Ebben látszik, hogy az elhunyt melyik temetőben van, parcella, sor sírhely megjelöléssel. Ha megjelöljük a sírt, akkor megjelenik az is, hogy kik vannak még eltemetve benne, és azt is, meddig van megváltva. Ha a navigációra kattintunk, akkor az aktuális helyünktől kirajzolja az útvonalat, hogyan tudjuk megközelíteni a sírt, térképes navigáció vezet el hozzá.

– Alkalmazkodni kell az új módszerekhez. Bízom benne, hogy így könnyebben megtalálják a látogatók a sírokat – mondta Radnóti Ákos alpolgármester, aki megköszönte a társaság munkatársainak munkáját, akik a levélhullás idején is szépen rendbe tették a temetőt a megemlékezésre.