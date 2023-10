Csorna képviselő-testülete legutóbbi ülésén módosította a város idei költségvetési rendeletét. Az április 1. és július 31. közti változásokat vezették át a büdzsében, melyek összesen 636,6 millió forintról szólnak. A módosítással Csorna költségvetésének főösszege ötmilliárd forint lett.

A 2023-as igazgatási szünetről is döntött a testület. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondta: a törvény lehetővé teszi, hogy a polgármesteri hivatal igazgatási szünet segítségével rendezze a tisztviselők szabadságának kiadását. Változás annyiban állt be, hogy tavaly a rezsihez kapcsolódó gondok miatt az általános közigazgatási államrendszer is rendelt el igazgatási szünetet. Idén télre, a két ünnep közti időszakra vonatkozott az intézkedés.

Sikeres pályázat esetén a Vilmos parki tó környezetét is rendbe tennék, így kikapcsolódásra is alkalmas körülmények alakulnának ki.

Időközben azonban rendelkezés született arról is, hogy az iskolai tanrendben a téli szünetet január 8-ig adják ki. A jegyző megjegyezte: a hivatal munkatársai között több szülőt is érint ez a szabály, ezért kérte, hogy a képviselő-testület a helyi rendelkezést módosítsa ehhez igazítva. Téma volt az ülésen a Vilmos park fejlesztése is, illetve ahhoz kapcsolódó döntéseket hozott a plénum: a rendezési tervet módosította olyan területek esetében, melyek érintettek lesznek a várható tereprendezésben. Ezeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a testület, ami a későbbi ügyintézést, az adminisztrációt gyorsítja meg és a hivatali eljárási időket rövidíti. Kiemelt fejlesztési területté vált ily módon a bölcsőde bővítésének helyszíne és a Vilmos parki tóhoz kapcsolódó ingatlanok.

Az önkormányzat tavaly nyáron adta be a Vilmos park komplex fejlesztését célzó pályázatát. A tervek között szerepel a tó rendbetétele, így a csapadékvíz elvezetése. A környezet rendezése, mellyel a rekreációra, a kikapcsolódásra alkalmas körülményeket teremtenének. A Szeder utcán kerékpáros-nyomvonalat jelölnének ki, ami a parkon is átvezetne, összekötve a belvárost a kiscsornai településrésszel. Fontos eleme a programnak a műfüves pálya körüli rekortán futópálya kiépítése, illetve a napelemes világítás felszerelése. A Sport utcai kereszteződésben egy gyalogosátkelő is helyet kapna.