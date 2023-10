Árvay István a nemrég tartott közmeghallgatáson az elmúlt időszak nagyobb fejlesztéseiről, projektjeiről is beszámolt. Kiemelte: az elmúlt egy évben a Terv és Gorkij utcai parkolók mellett a Götz Irén utca, a Városmajor utca, az Akác utca, a Királydomb utca kivitelezése zajlott. A mosoni temetőnél parkolót építenek, a Tímár utca csapadékvízelvezetés-, távközlés-, közvilágítás- és erősáram-kivitelezése van folyamatban, a Laktanya közben a távközlésé, de dolgoznak a munkagépek a Bartók Béla utcában is. Dunaszigeten a helyi önkormányzattal közösen az Akácos utca korszerűsítését településfejlesztési megállapodással végezték.

Várhatóan idén elkészül még az Aranyossziget utca első ütemének felújítása (a Magtár–Rév utcai szakasz közötti rész), az Erkel Ferenc utcai járdát felújítják (a Károly utca és a Szent István király utca közötti szakaszon). A napokban kezdték meg a Mosonyi utcai orvosi rendelőnél a parkoló építését. Szintén idei fejlesztés még a Lurkóvár Óvoda körüli járdaszakasz felújítása.

Tervezik még a Fazekas Mihály utca, a Károly utcai gyalog­átkelőhely, a Károly utca 52–66. szervizútjának, parkolói­nak, a Széchenyi utca 19–29. mögötti szervizút és parkoló, a Régi vámház tér járda- és parkolófelújítását, az Aranyossziget utca második ütemét, s megújulhat a Mária Terézia utca egy szakasza. Csomópontok is napirenden vannak: így a Fő utca–Honvéd utca–Városkapu tér és a Pozsonyi út–Kapucinus utca kereszteződésénél.

A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy megkezdődött a közvilágítás korszerűsítése. A Kühne-körforgalomtól a Régi vámház térig LED-es lámpatesteket építenek be 2024 tavaszáig.

Árvay István a 2024-es felújítási tervekről is szólt. Így a Tímár, a Huszár Gál, a Laktanya, a Kiskapu utcákban számíthatunk munkákra. Megépül az Aranyossziget–Mosonyi Mihály körforgalmi csomópont, az északi elkerülő utat a Liget lakóparkba kötik be.

A rendezvényen felszólalt dr. Unger András, a Mosonmagyar­óvári Városvédő Egyesület elnöke, elsősorban a városi forgalomirányítás ügyében. Elmondta, a ’48-as tér egyik érzékeny pontja a városnak, de az itt létesítendő körforgalom mellett a Deák térnél is el kellene gondolkodni a megoldáson, ott a szobor is korszerűsítésre szorul. Az elnök üdvözölte a mosoni temető parkolójának felújítását, és szorgalmazta a városi járda megújulását is.