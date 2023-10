Erdős Csaba dékánhelyettes elmondta, hogy a legjelentősebb munkaerő felszívó erővel a közigazgatás és az ügyvédi pálya hívogatja a hallgatókat, a többi lehetséges helyre ugyan már kisebb a verseny, mint pár éve, de azért több a jelentkező, mint a státusz.

– A jogi végzettséget tartjuk a legsokoldalúbb diplomának. Szekeres Tamás, aki korábbi rektorunk is volt, mondta sokszor hogy üdvözlöm önöket, a leendő elitt tagjait: ne csak a jogászságra gondoljanak hanem arra is, hogy a közélet roppant színes, és szükség van kiművelt emberfőkre, és arra a világlátásra, amit a jogi egyetem kínál. Nem szakbarbárokat képzünk, hanem próbálunk olyan társadalmi látással engedni ki hallgatókat, aki állást tud foglalni közéleti kérdésekben, igényesen meg tud szólalni, nincs olyan területe az életünknek, ahol ezekre nincs szükség.

Elmondta, a klasszikus ügyvédi pályákon túl a nyomozati szakasznak is szüksége van jogászokra, tehát a rendőrségnek, NAV-nak, de alternatív vitarendezési módszerekben is egyre nagyobb szerepet vállal a közjegyzőség. – A mai rendezvény célja a vármegyei intézmények beszámoljanak arról hogy milyen emberhiány van náluk, mekkora versennyel kell szembenézni és milyen emberre van szükségük. Hiszen az elvárások és a realitás nem mindig van összhangban, ezért érdemes ezekről beszélgetni, arról is milyen készségek és attitűdök szükségesek az egyes hivatásrendekben mert ebben óriási szórás lehet.

Elárulta, hogy nem csak az esemény kínál lehetőséget eszmecserére, a társadalmi tanácsban rendszeresen megszólítják a munkaerőpiaci szereplőket, hogy a képzést az ő meglátásaik szerint tudják formálni.

Szentirmay Anna harmadéves tanuló például még keresi az útját, ezért is fontosnak tartja a karriernapot. – Felkapott, de még nem eléggé kutatott téma szerinte a szoftverjog és a licencek területe. – Az internet egyre nagyobb teret nyer mindenki éltében, aminek sok jogi vonzata van és még rengeteg területre nincs szabályozás. Az ötéves osztatlan képzés azért jó mert időt ad arra, hogy mindenki megismerje a lehetőségeket. Elég sok partner ügyvédi irodája van az egyetemnek, valamint Győrben hangsúlyos az ipar, ezért a cégjogász területen is sokan helyezkednek el.

Sok PHD hallgató is oktat bennünket, általuk közelebb kerül az a gondolat, hogy egyszer mi is végzünk és rajtuk keresztül láthatjuk, hogy van egy átvészelési időszak is a hivatás elején.