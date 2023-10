Az elmúlt években számos felújítás és fejlesztés valósulhatott meg Bágyogszováton, főként a magyar falu programos forrásokból. A legelőször elnyert összegből a Kossuth utcát hozták helyre, és azóta sorra munkálkodnak az utakon a községben. A Hunyadi utcában a meglevő járda helyett új épült. Az önkormányzat hosszú távú terve, hogy minden járda és útszakasz fel legyen újítva a községben. Ehhez az anyagi hátteret igyekeznek pályázatok útján biztosítani.

Fákat ültetnek és parkosítanak is Bágyogszováton

Fotó: Vámos Annamária

A legnagyobb beruházást az óvoda bővítése jelentette, amire közel százmillió forintot nyert a falu. Két csoportszobával bővült az intézmény, így 3 csoportos lett az óvoda, megtörtént a meglévő épületrészek hőszigetelése és a tetőfelújítása is. Tornaszoba kialakítására külön kapott 30 millió forintot a település, így teljesen felújított, korszerű épület várja az apróságokat. A megfelelő megközelíthetőséget is megoldották szintén magyar falu programos forrásból, az óvoda előtt 5 parkolót, köztük egy mozgáskorlátozott-helyet hoztak létre, illetve tervezik továbbiak kialakítását. Az intézmény előtti út is teljesen megújult. Az óvodai szülői munkaközösség tagjai bált szerveztek és a befolyt összegből a csoportszobák elé lehúzható napellenzők is kerültek.

A régi posta épületének felújítására is nyert az önkormányzat támogatást, melynek emeletén korszerű szolgálati lakást alakítanak ki. De az épület homlokzata is megújul, homlokzati hőszigetelést, új nyílászárókat és tetőfedést kap az épület.

A művelődési ház ad otthont a legtöbb rendezvénynek a faluban, iskolai tornateremként is használják, néptáncoktatást, hangszeres órákat is tartanak ott. Megtörtént az épület homlokzati hőszigetelése, az étkező- és konyharészen a nyílászárók cseréje, a homlokzatára, valamint a sportöltözőhöz térfigyelő kamerákat szereltek fel.

5 parkolót alakítottak ki az óvoda előtt

Fotó: Vámos Annamária

– A művelődési ház tetőszerkezetének helyreállítása lenne még sürgető feladat. Célunk, hogy ezekre a munkálatokra is pályázati forrást nyerjünk el. Emellett napelemeket szeretnénk elhelyezni az épületen, hogy energetikailag is korszerű legyen és az energiafelhasználásban is nagy segítségünkre lenne – beszélt a tervekről Bágyogszovát polgármestere, Nagyné Molnár Ildikó.