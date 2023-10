A verseny kiírója, az Esterházy Magyarország Alapítvány a korábbiakhoz hasonlóan most is arra biztatja a versenyre jelentkező középiskolásokat, hogy bátran használják a kreativitásukat, az általuk nap mint nap használt digitális eszközöket és a vitakultúrájukat.

A verseny együttműködő partnere az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája.

Az idei már a nyolcadik ESTÖRI verseny lesz. A vetélkedőre rendre száznál több csapat jelentkezett az elmúlt években. A tavalyi évadban az Európai Unió megalakulása és korai története volt a téma, idén a kelet-közép-európai rendszerváltások, az azt követő átalakulások és uniós csatlakozási törekvések állnak a fókuszban. Ami nem változik: a verseny idén is három fordulós lesz, amelyek írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészeket egyaránt magukban foglalnak majd. Az első fordulóban egy online kvíz kitöltésével lexikai tudásukról kell számot adniuk a versenyzőknek.

Feladat lesz továbbá egy fiktív online magazin címlapjának, valamint vezércikkének elkészítése. A történelmi tények ismerete ugyan a további fordulókban is elvárás lesz, de egyre több olyan feladatot is kapnak majd a fiatalok, amelyekben a kreativitásukat, kommunikációs, elemző képességeiket, vitakultúrájukat, valamint a digitális, multimédiás eszközök kezelésében, a közösségi média használatában szerzett jártasságukat is megcsillogtathatják. Ennek megfelelően a második fordulóban egy kreatív prezentációt és egy videót kell elkészíteniük a diákoknak. A 2024 tavaszán megrendezendő harmadik forduló előtt egy Instagram-oldal létrehozása lesz a versenyzők feladata, a személyes részvételt igénylő döntő során pedig további szóbeli és gyakorlati versenyfeladatok elé állítják majd őket a zsűri tagjai.

Az előző verseny döntőjében a tizenkét hazai és határon túli középiskola vetélkedéséből a Pannonhalmi Bencés Gimnázium csapata került ki győztesen. A felvételen őket látják. Fotó: Esterházy Magyarország Alapítvány

Megéri teljesíteni a kihívásokat, hiszen a döntős csapatokat az Esterházy Magyarország Alapítvány és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája értékes jutalomban részesíti: a tervek szerint egy 2024 őszén megvalósuló, kétnapos brüsszeli vagy strasbourgi utazáson vehetnek részt. A versenyre magyar (határon inneni és túli) középiskolák kilencedikes és tizedikes diákjai nevezhetnek háromfős csapatokban. Egy iskola vagy osztály több csapatot is nevezhet. A diákok előre meghatározott szakirodalomból készülhetnek fel. A szervezők október 15-ig még várják a háromfős csapatok és felkészítő tanáraik jelentkezését az ESTÖRI honlapján.