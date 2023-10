Az eseményről tartottak sajtótájékoztatót a Kőfaragó-házban, amelyen részt vett Michl József, Tata polgármestere, dr. Cseh Georgina, a Városkapu zrt. vezérigazgatója és Heitz Ferenc, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a háromnapos fesztivált ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Többek között részt vehetnek a hagyományos látványhalászaton, halgasztronómiai különlegességeket kóstolhatnak és színpadi produkciókat láthatnak, hallhatnak. A fesztiválhoz idén is kapcsolódik a tatai Kuny Domokos Múzeum, amely a rendezvény hétvégéjén 50 százalékos jegyvásárlási kedvezményt ad a látogatóknak.

A sajtótájékoztató résztvevői, Michl József polgármester, dr. Cseh Georgina vezérigazgató és Heitz Ferenc ügyvezető.



A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. által szervezett, a halgazdálkodás helyi hagyományait felidéző esemény majd két évtizedes múltra tekint vissza. Michl József polgármester elmondta: – A rendezvény idén is feleleveníti a régi tatai halászati hagyományokat, de emellett újdonságokkal is szolgál. A városvezető kiemelte, az eseménnyel szeretnék népszerűsíteni a halfogyasztást is, ami a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás része. Ennek jegyében a vendégek hagyományos és különleges halételeket is kóstolhatnak majd a Kastély téren.

A fesztivál kulturális programokban is bővelkedik, az ebéd időszakában hagyományos muzsikaszó, este pedig inkább a fiataloknak szóló produkciók lesznek. Fellép többek közt Johan János prímás és zenekara, Herczogh Ricsi, a Villámtánc Kulturális Harc és Táncművészeti Egyesület Primavera Táncszakosztály és az Egressy Kórus. Ingyenes kézműves-foglalkozások is lesznek, valamint a gyerekek bővíthetik horgászismereteiket. Dr. Cseh Georgina, a Városkapu zrt. vezérigazgatója elmondta, a rendezvény újragondolásakor a „gyökerek és hajtások” mentén haladva megtartották a fesztivál hagyományait, így a látványhalászatot, a halvásárt. Nagyobb hangsúlyt kap a halgasztronómia is. A tóból frissen kifogott halból készülnek, főnek majd a kondérokban a halászlevek. Idén először halászléfőző versenyt is rendeznek. Mellette a halászlékészítés fortélyait, hagyományát is megismerhetik majd az érdeklődők. De egyéb halkülönlegességek is kerülnek az asztalra, amit kóstolni lehet majd.

A számos program mellett a fesztivál leglátványosabb részének idén is a szombat kora reggeli látványhalászat ígérkezik.

Az Öreg-tavi Halász és Halgasztro Fesztivál együttműködő partnere a Tatai Öreg-tó Halászati Kft., melynek ügyvezetője, Heitz Ferenc elmondta: – A fesztivál egyik leglátványosabb és népszerű eleme lesz idén is a látványhalászat, amelyre a fesztivál szombati napján, október 21-én reggel 7 órától kerül sor. Ezután élőhal-árusítás lesz a Várárokban. Idén mintegy 16–17 vagon halat szeretnének kifogni az Öreg-tóból, amelyet aztán értékesítenek.

Tatán több száz éves múltra tekint vissza a halászat és a haltenyésztés, -gazdálkodás, amely az Esterházy grófok idején, Valasek Ferenc fő halászmester révén nemzetközi hírnevet szerzett. A tatai Öreg-tó lehalászása ünnep volt az Esterházyaknak, amely hagyományt immár két évtizede napjainkban is folytatnak a városban.