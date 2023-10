Az elnökség minden hónapban köszönti a névnaposokat és a kerek évfordulót megért klubtagokat. A klubmozgalom hitet, reményt ad és lelkesít, a legjobb orvosság magány helyett közösségbe eljárni, kirándulásokon részt venni. Meg kell említeni a 95 éves Rozgonyi Sándort, és a másik nyugalmazott ezredest, a 91 éves Szőke Istvánt, akik minden foglalkozáson részt vesznek.

Ápolják az aktív korukban kialakult bajtársi szellemet, példát mutatnak összefogásból. A klubmozgalom ugyanis szép, tartalmas kikapcsolódást is jelent, és egyfajta kondícióval is „terheli” a szervezetet. A győri fegyveres klub éves terv szerint működik, évente egyszer közgyűlést tart, amikor az elnökség beszámol az elmúlt időszakról, a pénzügyi helyzetről, meghatározza a következő év főbb feladatait. A klub 2003 óta tagja más nyugdíjasközösségeknek is, az országos és a helyi szervezetekkel meglévő kapcsolatokból pedig sokat lehet tanulni, tapasztalni.

A nyugdíjasközösség számos programmal, többek között kirándulásokkal színesíti a hétköznapokat.