20 éve: Szellemidéző segítette a nyomozást

Jósok, látnokok gyűltek össze Abdán, hogy az elrabolt és megfojtott huszonkét éves lány, Tompa Eszter ügyében a túlvilág segítségét kérjék, és hogy adományt gyűjtsenek a baleseti sebészetnek.

Tompa Eszter holttestét Győr Sashegyi részén 2003-ben, elhagyatott területen találták meg fojtogatás nyomaival. Édesanyja belebetegedett lánya elvesztésébe és a sikertelen nyomozásba, és nem sokkal az eset után elhunyt.

A szellemidézés lehetősége a nemrég meggyilkolt győri lány, Eszter esetében is felmerült a tettes felderítése miatt. A szellemidézés lehetősége a nemrég meggyilkolt - elrabolt és megfojtott - 22 éves győri lányt, Tompa Esztert ismerő, szerető embereknek is eszébe jutott. Az effajta segítségkérés egyáltalán nem ritka. A bajbajutottak, a gyászolók közül egyre többen veszik igénybe az ezoterikus energiát bitoklók szolgáltatásait, akik úgy vélik, különleges képességükkel bűncselekmények felderítésében működhetnek közre, jó szándékuk révén, a karitatív akcióknak is példát mutathatnak. Közvetítő a túlvilághoz Szombaton Abdán gyűltek össze az ország különböző részeiből érkező jótékony jósok, látnokok, szellemidézők, mert Kebuszek Edit,a Pro Concordatia Populorum Nemzetközi Lovagrend győri dámája a baleseti sebészetet támogató adománygyűjtő estre hívta őket.

Bujka Antal elmondta: egy hozzá forduló a szellemtől megtudott dolgokat tolmácsolta a rendőrségnek, a hatóság így találta meg a keresett holttestet. Müller Rózsa jósnő, akit az ország leghíresebb boszorkányának neveznek, ennél konkrétabb eseteket is megemlített. Ő Soproni Ági színésznő ügyében mondta meg, hogy a fia ölette meg, a harisközi gyilkosságot is megoldotta, és a szentendrei fiatal pár tragédiáját megjósolta. Az egyszerű polgártól a miniszterig mindenféle ember megfordult már Müller Rózsánál, politikusok, nyomozók is szívesen meghallgatják, amit különleges képessége révén mond. Szerinte egyre többen fordulnak a bűbájosokhoz.

Már a szellemidézés is modernizálódott. Nem leplekbe burkolt asszonyt kell elképzelni, aki a sátor leple alatti füstös félhomályban fogadja a hozzáfordulókat. A körülmények egyszerűbbek, az eszköz, a rituális szertartással avatott kis sámli viszont ősi. Egyik lábába ceruza kerül a megidézők a tetejére teszik tenyerüket, a szeretet hívására érkező szellem pedig a széket mozgatva írásban válaszol. A médium szerint a beazonosítás még a hitetlenkedőket is meggyőzi. Felismerhetik hozzátartozójuk kézírását és olyan információkat kérhetnek tőlük, amiket csak az elvesztett személy tudhat. Bujka Antal évtizedes tapasztalata alapján mindig bejönnek a szellemek jóslatai, legfeljebb nem értjük.

Nem tudjuk milyen eredménnyel járt a szellemek megidézése, de az ügy végére 14 évvel a gyilkosság után került pont, amikor a gyilkostól egy kutya ellopása miatt DNS mintát vettek.

Kiderült az ügy rekonstrukciójakor: a 36 éves gönyűi férfi elütötte a bicikliző lányt, csomagtartójába tette azt gondolván hogy belehalt a sérülésekbe, de ott a lány felébredt. Ekkor S. Attila bálamadzaggal megfojtotta, majd elment kislányáért az óvodába, mintha mi sem történt volna. Tettéért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, legkorábban 2047-ben szabadulhat.

40 éve: Woodstock szeánsz

Győrött, a Rába városi Művelődési Központrocktörténettel foglalkozó összejöveteleket szervez a tanulóifjúság részére, ahol zenészekkel alkotókkal is beszélgethettek a fiatalok. Az első találkozó a Woodstock szeánsz nevet viselte, ahol a hatvanas évek rockzenéjéről volt szó, és filmet is néztek a témában, a találkozók rendezője Rütyi, azaz Kiss Attila moderálásával.

50 éve: Növelni kell az autójavítás kapacitását

Két évvel későbbre, tehát 1975-re már úgy becsülték a megyében 14500 magántulajdonban lévő gépkocsi lesz, így az Autójavító vállalat egyre nagyobb forgalmat bonyolít, ezért korszerűsítéseket terveznek: átépítik a központi épületet, új csarnokot létesítenek, és mintegy ötvenezer óra kapacitással bővítik a karbantartóállomás javítóerejét, műszaki felkészültségét. Bővül a Kisalföldi Autójavító telephelye és növeli gyártóerejét a Soproni Vas- és Járműipari Szövetkezet is.