Dr. Sándor Gyula, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket. - Hallunk nehezen eladható szarvasbika vadászatról, bennragadt elejtési kvótákról, nem megérkező vendégekről, direkt elbaltázott elejtési lehetőségről és sok sok mindenről szarvasbőgésre várakozva vagy már túl is jutva azon. Mi lehet a titok, hogy nálunk a TAEG Zrt.-nél nincs ilyen. Kis túlzással a vendégek egymásnak adják a kilincset szeptemberben, szinte mindenki elégedetten, szép élményekkel és a sikeres elejtés jó érzésével távozik és itt majd ma délután leakassza, elviszi trófeáját, amely bízom benne és hiszem, hogy szép emlékként kerül majd vadászszobája megbecsült helyére - mondta a vezérigazgató. - Másnak is van szarvasbikája, vadászháza, ahol jól főznek, még az is lehet, hogy szép erdeje is ki van alakítva a vadászatra és fölkészült, motivált szakember gárda várja a vendégeket. Akkor mi lehet a titok? A mi titkunk az, hogy szeretjük a szarvast! Szeretjük és féltő gonddal nyúlunk hozzá, dolgozunk érte, és alig várjuk, hogy szeptemberben megszólaljon. Nem bántjuk, akkor amikor már már szinte közellenség, mert túl sok van és hatalmas vadkárt okoz - hangsúlyozta.

A XVII. trófeaszemle számairól is beszélt dr. Sándor Gyula. - A TAEG Zrt. Síkvidéki erdészetének területén az idei bőgési idényben 63 vadászvendéget fogadtunk és 67 (72) bika került terítékre. Itt az átlagsúlyunk 6,55 kilogramm, míg az elejtett bikák átlagkora 8 év. A bikák 66 százaléka (64) érmes, sajnos idén nem volt aranyérmes trófeánk, de 12 ezüst és 32 bronzéremmel büszkélkedhetünk. Idén sikerült 13 darab 10 év vagy a fölötti bikát terítékre hozni. Az idei itteni legnagyobb bikánkat pedig Josef Kink úr ejtette el, aminek tömege: 9,93 kilogramm. A Soproni Erdészet területén 17 (8) bika került a bőgési időszakban terítékre.

Itt az átlagsúly 6,4 kilogramm (5,7), míg az átlag kor 8,1 év (7,9). Egy arany, két ezüst, illetve kilenc bronzéremmel az érmes arány 70 százalék (három bronzérem – 43 százalék). Az itteni legnagyobb trófeatömegű bikát 11,16 kilogrammal Alexander Aichmair úr ejtette el - részletezte dr. Sándor Gyula. Hozzátette, a Síkvidéki Erdészetnél idén 362 kimenetel tartozott az egy hónap alatt és 63 vadász volt eredményes! Az elmúlt tíz évben a kezdeti 62 bika átlagos trófeatömege 6 kilogramm volt, most a 67 bikáé 6,55 kilogramm, az akkori érmesarány 58 százalékos volt, most 66 százalékos. A Soproni erdészetnél pedig az akkori 5 bika átlagos trófeatömege 4,6 kilogramm volt, míg most ez a szám 6,7 kilogramm, de már 17 bikára, az érmes arány 20 százaléka volt, most pedig 70 százaléka és a 17 bikát 11 vendégünk hozta terítékre.