Keszegh Béla, Észak-Komárom és dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere köszöntötte a vendégeket a keddi konferencián. Keszegh Béla kiemelte, hogy Komáromban és környékén van mit megmutatni, van mire büszkének lenni, ugyanakkor még mindig sok a kiaknázatlan lehetőség, melyekkel tovább fejleszthető a turizmus a határ mindkét oldalán. Elmondta azt is, hogy Szlovákia nyolc megyéje közül az Észak-Komáromot is magában foglaló Nyitra megye az utolsó helyen áll az eltöltött vendégéjszakák száma alapján, ami azért negatív tényező, mert a TDM-ek állami támogatása az eltöltött vendégéjszakák számától függ. Viszont ebben a megyében a legmagasabb a termálforrások száma, amire a jövőben alapozni lehet. Észak-Komárom is benyújtott egy komoly fürdőfejlesztési projektet, és az erődben is folyamatosak a beruházások.

Dr. Molnár Attila visszatekintett az elmúlt 10 év változásaira. A 2010-es évek elején a város életét – és főleg az adóbevételek nagyságát – a Nokia létezése befolyásolta. A gyár bezárása 12–14 százalékos munkanélküliséget okozott, amiből először ki kellett lábalnia a városnak, és csak ezt követően indulhatott meg a fejlődés. Az elmúlt években azonban számos beruházás valósult meg – többek közt a konferenciának helyet adó Csillagerőd, vagy a Monostori híd –, a város energiahatékonysági és humanitárius díjjal büszkélkedhet, 2018-ban a Komáromi Kisleány lett Magyarország tortája és az Év polgármestere kitüntetés is Komáromba került. „Mindezek azt eredményezték, hogy a város felzárkózhatott a versenytársak mellé” – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: Észak- és Dél-Komárom együtt egy 55 ezer főt számláló település, így elengedhetetlen, hogy a térség meghatározó szereplője legyen.

„A mi felelősségünk, hogy a maximumot hozzuk ki ebből a prosperáló közegből” – mondta dr. Molnár Attila.

Az eseményen polgármesteri díszoklevelet vehetett át a KomGasztro csapata (Sági Szilárd, Proczeller Tamás és Horváth László), a Bagoila ügyvezetője, Bagó Roland és a Prima-gálán az év vállalkozójának megválasztott Vámosi Gábor.

A konferencián bemutatkozott a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. A cég ügyvezetője, Radics Gábor arról beszélt, hogy az ő feladatuk egy jól azonosítható és eladható márkanévvé tenni Komáromot. A feladat 2020 nyarán indult, azóta print- és online felületeken jelennek meg, a Facebookon 21.555 követővel rendelkeznek, májusban 500 ezret meghaladó organikus elérést szereztek, különböző tematikájú csoportjaik 1000–3000 taggal működnek. Van Instagram-, TikTok-, Pinterest-, YouTube-felületük, illetve két nagy alkalmazás tartozik hozzájuk, a Camarum és a ZöldKomárom. Jövőbeli céljaik közt szerepel a rendezvényturizmus fellendítése, további gasztroesemények szervezése, valamint Komárom népszerűsítése ismert személyiségekkel.

Proczeller Tamás, a komáromi Tourinform-iroda vezetője elsőként ismertette az iroda működését, majd beszámolt arról, hogy vezetett túráik egyre népszerűbbek, azok közül is kiemelkednek a zöldtematikájúak. A Tourinform csapata Sági Szilárd gasztrokibiccel kiegészülve elkészítette a KomGasztro sorozat négy évadát, melyek során 50 kisfilmet forgattak le, 12 éttermet mutattak be, és megalkották Komárom ikonikus ételét, a Jókai-palacsintát.

Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC ügyvezetője a szervezet működését és célkitűzéseit ismertette. A 2024–2027-es időszakra vonatkozóan elkészítettek egy turisztikai akciótervet, mely az EGTC hét településére vonatkozik. Az 5 millió eurós fejlesztés a víz köré épül, és ökoturisztikai központok, pontonok, vízi attrakciók, kilátók megépítését teszi lehetővé.

Utolsó előadóként pedig Molnár Anita, a Tourinform Koordinációs Iroda irodavezetője ismertette a Tourinform-irodák működését.