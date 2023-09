Az elmúlt fél évben a Lions Club Sopron felvette a kapcsolatot a kempteni és a kismartoni (Eisenstadt) testvérklubokkal, akiknek képviselői is részt vettek a nyitó ülésen és az azt követő vacsorán. A városi testvérklub, a Lady Lions képviselői is megjelentek. A megjelenteket Hégely Péter, a magyarországi Lions klubok kormányzója is köszöntötte. Mint elhangzott, Sopron szempontjából is nagy jelentőségű, hogy a hivatalos testvérvárosi kapcsolatok mellet a civil szervezetek is együttműködnek. A soros elnök kiemelten fontosnak tartja e kapcsolatok megerősítését, a rászorulók támogatására a már meglévő akciók, mint például a vakszüret, az adventi vásár, a jótékonysági koncert és a Lions party folytatását, valamint újabbak beindítását.

A kempteni küldöttség ezen a hétvégén viszonozza a soproniak április végi látogatását. A két klub kapcsolatfelvételének érdekessége, hogy jótékonysági tevékenységük, a kárpátaljai menekültek megsegítése közben kerültek kapcsolatba. A csütörtöki vacsorát pénteken városnézés követte polgármesteri fogadással a városházán. A Szent Mihály templom, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház, valamint a Páneurópai Piknik Emlékpark megtekintése is szerepelt a programban.

Szombaton délelőtt a már hagyományosnak mondható vakszüret következik a balfi Hauer dűlőben előreláthatóan több mint ötven résztvevővel. Este közös látogatást terveznek a Soproni Szüreti Napok rendezvényein.

- A Lions célja a szolgálat. Az új jelszó: a rászoruló világ szolgálata! Támogatásra, segítségre váró, rendkívüli helyzetbe kerülő mindig van, lesz tehát feladat a jótékonyság területén ebben az időszakban is - fogalmazott Czingráber József, a Lions Club Sopron soros elnöke.