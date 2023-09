Vannak persze folyamatban lévő, fontos fejlesztések. Be kell fejeznünk a tanuszodaberuházást, mely a kivitelező hanyagsága miatt szakadt félbe. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Amint lehetőség lesz rá, hiszen teljesen előkészített fejlesztés, megépítjük azú j sportcsarnokot. Felújítjuk az Erzsébet királyné utcát, az Őrangyal temető ravatalozóját. Csak a legnagyobb és leglátványosabb beruházásokat említettem. És ma is egy megújult intézményben vagyunk, melynek rövidesen a bővítése is elkezdődik. Maga a bölcsőde is jelképezi, hogy nem csak kipipálunk feladatokat, hanem újabbakat is állítunk magunk elé.