Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester azt hangsúlyozta, hogy a helyi önkormányzat elkötelezett a városban élő fiatalok, fiatal családok támogatása iránt. "Felismerve a bölcsődei ellátás iránti növekvő igényt az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy új bölcsőde-épület létesítésére. A város közel 700 millió forint vissza nem térítendő uniós és kormányzati támogatást nyert"-mondta a polgármester. Hozzátette: külön öröm, hogy a tavaly beadott újabb pályázatuk is nyertesnek bizonyult, így a most átadott épület két újabb csoportszobával bővülhet.

A rendezvényen Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány legfontosabb célja a magyar családok jövőjének biztosítása. "Sosem volt még példa arra hazánkban, hogy ilyen átfogó keretek közé kerüljön a bölcsődei ellátás átalakítása. Sosem volt még ennyi férőhely, mint manapság. 2010-től mintegy 90 százalékkal, 32 ezerről 61 ezerre növeltünk a férőhelyek számát és mintegy 10 ezer férőhely fejlesztése van folyamatban" - emelte ki.