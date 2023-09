2003-ban is szerveztek egy hazaváró ünnepséget az iskolában. Gyakran idézem azóta is, amit az akkori polgármester, a néhai Kovács József mondott az eseménnyel kapcsolatban: „A szervezők célja az volt, hogy jelezzék a világnak, az intézmény él és élni akar. A találkozón több százan vettek részt – Amerikából, Ausztráliából is érkeztek –, és megnyugodva látták, hogy megvan az otthon. Az iskola, a templom és a temető. Tehát haza tudtak jönni.”

A rábacsécsényiek azóta is ehhez tartják magukat, a templomot és az iskolát nem engedik.