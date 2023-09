Kovács Teodóra polgármester, intézményvezető köszöntötte a résztvevőket. Emlékeztetett azokra az időkre, amikor az iskola bajban volt, de összefogással, a szülők segítségével sikerült megmenteni és talpra állítani. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a tanoda működését segítik és támogatják. Külön is kiemelte a tantestületet, akik gyakran szabadidőt, fáradságot sem kímélve teszik a dolgukat a falu gyerekeiért.

- Az 1950-es évek végén a diákok Solymos tanár úrral a falu határából néhány mogyorócserjét hoztak haza és elültették az iskola kerítésénél. Négy darab tölgycsemetét is kiástak és az épület négy sarkához telepítették őket. Három még ezekből is megvan. Őrt állnak ezek a tölgyek ma is és üzennek a múltból a mának, hogy vigyázzunk mi is iskolánkra-fogalmazott Kovács Teodóra.

Kovács Teodóra intézményvezető

Fotó: Cs. Kovács Attila

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő az ünnepségen arról beszélt, hogy az ember, minél bölcsebb lesz, annál jobb és hálásabb szívvel gondol vissza az iskolára. "Felidéződik bennünk, hogy az iskola nem dolgozat, felelés és intő, hanem az a hely, ahova nagyon sok szép emlék köt. És az iskola maga a pedagógus. Azok a tanítók és tanárok, akik oktattak és fegyelmeztek, de az életre fegyelmeztek bennünket"-mondta Gyopáros Alpár.

Dr. Nagy Adél, a győri tankerületi központ igazgatója kijelentette: nagyon fontos, hogy a gyerekek a lakóhelyükhöz közel jussanak oktató környezethez. A téti központtal működő rábacsécsényi intézmény kiváló példája a falusi kis iskolának.