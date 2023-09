Az elmúlt hétvégén újra az ízek, zamatok, illatok, vagyis az ételek és italok kapták a főszerepet az Esterházy-kastély udvarán, mivel 2022 után ebben az esztendőben is Tata adott otthont a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület (SVÉT) éves találkozójának. A bemutatókon az érdeklődők megismerkedhettek a Neszmélyi borvidék boraival is.

Így készül a Jókai palacsinta a MH. Klapka György 1. Páncélosdandárnál. Fotók: Kiss T. József

Az esemény idei alcíme „Környezetünk értékei”, amely témával a szervezők környezetünk helyi értékeire, egyediségére szeretnék felhívni a vendégek figyelmét. Ezért a gasztronómiai fesztiválon részt vevő „SVÉT”-éttermek az ételek elkészítésekor a térségben található nyersanyagokat hangsúlyosan vették alapul. Ilyen volt például a mangalicahús és a szarvasgomba.

Ahogyan az a SVÉT hivatalos weboldalán is olvasható, a házigazdaként részt vevő, hazaiként az első vidéki, két Michelin-csillagos, tatai Platán Gourmet étterem mellett, az ország több tájáról érkeztek a SVÉT tagéttermei, melyek mellett az egyesület kötelékébe tartozó cukrászdák, pékségek és kávéházak, illetve meghívott aspiráns éttermek, a 13 Séf Egyesület tagjai is részt vettek és bemutatkoztak a nagyközönség előtt. Az idei eseményre Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek, a határon túli vendég borászatok, termelők ugyancsak bemutatkoztak különleges ételeikkel. Egy mini „Mangalica Fesztivál” is helyet kapott a programban. A hazai, illetve helyi kistermelők, kézművesek is színesítették a programot.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a rendezvényen ismét aktívan részt vettek az MH Klapka György 1. Páncélosdandár katonái. Gulyás- ágyú helyett most egy ízletes menüsorral rukkoltak elő a tatai dandár katonái. A menüsor Jókai-palacsinta, sonka- és kolbásztöltelékkel, mustáros tejhabbal, mangalicagulyás házi, hajtogatott tepertős pogácsával, a desszert krumplinudli szőlő- és szilvahabbal volt.

Hajdu Dávid és Hajdu Kata a mangalicapástétomra 2. díjat kapott.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a SVÉT éves találkozóján került sor a Magyar Konyha Magazin „Az év termelője” díjainak átadására 10. alkalommal. Az elismeréseket Lévai Anikó, a szerkesztőbizottság elnöke, Madary Orsolya lapigazgató, Borbás Marcsi és Vinkó József főszerkesztő adta át a díjazottaknak, a Csengő Manufaktúrának, a Szatmárikacsa Kft.-nek, valamint a Csoroszlya-Farmnak. Vinkó József, „Szellem a fazékból” című könyve II. részének a bemutatójára is Tatán került sor.