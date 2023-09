Továbbra is a németek alkotják a legnépesebb nemzetiséget Győr-Moson-Sopronban a népszámlálás immár hivatalos és részletes adatai alapján, ha a magyar állampolgárságot vesszük alapul. A nemzetiséghez tartozást vettük alapul, eszerint a dobogó második és harmadik helyezettje sem változott, a cigány (roma) előzi meg a horvátokat. Az ukránok majdnem félezerrel lettek többen, már ők a negyedik legnépesebb nemzetiség. Kicsivel gyarapodtak a szlovákok és a görögök (Részleteket lásd a táblázatban). Érdekesség, hogy ha azt nézzük, mennyien voltak tavaly, az októberi adatleadás idején a külföldi állampolgárságú nemzetiségek a vármegyében, akkor 5215 szlovákot, 1774 németet és 814 ukránt találunk. Tíz év alatt majdnem négyezer szlovák állampolgár költözött át a határ magyar oldalára. A 13 bejegyzett mellett 10300 más nemzetiségű élt tavaly ősszel Győr-Moson-Sopronban, tíz éve ez a szám még csak 2500 volt. Anyanyelv alapján 1153 német anyanyelvűt, 840 horvát, 608 romani-beás, 490 beás anyanyelvűt találtak a számlálók.

A fiatalabbak már kevésbé kötődnek

- Más nemzetiségekhez hasonlóan mi is őrizzük hagyományainkat, rendszeresen találkozunk - osztotta meg velünk a Fertőrákoson élő, a német nemzetiséghez tartozó Wild Róbert, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata nyugat-magyarországi regionális irodájának vezetője. Győr-Moson-Sopron legnagyobb számú nemzetiségét a németek alkotják. Számuk 2001-ben 5112, tíz éve 11 047, most pedig 9388. Wild Robert úgy fogalmazott a friss adatokról: a II. világháborút követő lelki elnyomás miatt a népszámlálások alkalmával az érintett generáció nem vallotta be németségét, majd a rendszerváltás után a felszabadultság érzése következett. Ez azt jelentette, hogy tízévente kvázi megduplázódott azoknak a száma az országban, akik német nemzetiségűnek vallották magukat - fogalmazott. A 2011-es népszámlálás eredményéhez képest Győr-Moson-Sopronban ugyan kétezerrel kevesebben vagyunk, a fogyás oka az idősek elhalálozása és ezzel párhuzamosan az eddiginél nem több gyermek születése.

Sopron a zászlóshajó

Wild Róbert elmondta, hogy a térségben három szubrégiót alkot a németség: a legnépesebb a Sopron környéki, de sokan élnek Mosonmagyaróvár körül, Kimlén, Rajkán, Máriakálnokon, Jánossomorján, Hegyeshalomban, illetve Győrben, Bezin, Győrsövényházán, Lébényben, hogy csak néhány települést ragadjunk ki. - Jelenleg tizenhat német önkormányzat van a vármegyében, ezt a számot szerintem a következő évi nemzetiségi választások után is meg tudjuk tartani. Vasban 9, Zalában 6 ugyanez a szám. A németség összetartó, ünnepeinket tartjuk, létrehoztunk egy honlapot, amelyen minden rendezvényünk szerepel.

Görögök többen

- Az elmúlt években az országos görög önkormányzat tevékenységével sokat tett azért, hogy közel kerüljön hozzájuk és így összekovácsolja a Győr-Moson-Sopronban élő görög nemzetiségűeket. Sok rendezvényünk volt, családi napokat szerveztünk, így megszólítva és arra bíztatva őket, aktívan felvállalják nemzetiségüket - közölte a Kisalfölddel Hristodoulou Konstantinos, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnöke. Mint elmondta, Sopronban évekig volt görög önkormányzat, a mostani eredményeket látva most arra is lehet esély, hogy akár Sopronban, akár Győrben újra legyen, ehhez a törvényben előírt 25 főt kell csak elérnünk. A magyarországi görög diaszpóra első része kétszáz éve érkezett hazánkba, főleg a folyó menti városokba, Komáromba, Vácra, Budapestre és Tokajba, míg a második része a II világháború után, a polgárháború idején, főleg ők és leszármazottaik élnek Győr-Moson-Sopronban.

Fiatal ukránok

Az adatok sok érdekességet elárulnak: a nőtlenek/hajadonok aránya az ukránok (94 százalék) és a a cigányok (romák) (41 százalék) között a legmagasabb, az ukrán nemzetiséghez tartozók 31 százaléka 15 évnél fiatalabb, míg ez a horvátoknál például 10 százalék. A ruszinok, szlovénok, németek egyharmadának van egyetemi vagy főiskolai végzettsége, a görögök és a lengyelek között gyakorlatilag nincs munkanélküli (írd és mond csak két-két fő állástalan).