Szabadság előtt begyűjtik a köteteket

A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár egy közösségi tér is egyben.

– A nyári időszakban azt vettük észre, hogy nemcsak a szabadság alatt jönnek az olvasók, hanem már előtte is, hogy begyűjtsék az olvasnivalókat. Magas ilyenkor a könyvolvasási és -kölcsönzési kedv, keresik az útikönyveket, nyári olvasmányokat – hangsúlyozta érdeklődésünkre Pap Alexandra, az intézmény megbízott szakmai vezetője. Hozzátette: – A Covid-időszak alatt sajnos a személyes látogatás lehetősége egy időre megszűnt, de az online kölcsönzés keretében használóinknak lehetőségük nyílt a dokumentumok kölcsönzésére, amit szép számmal ki is használtak. Az idei év is nehezebb körülmények között indult, hiszen március közepéig az energiaválság miatt rövidített nyitvatartással szolgáltattunk. Március 20-tól visszaálltunk a megszokott hatnapos rendre, amit olvasóink is üdvözöltek.

Pap Alexandra, a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár megbízott szakmai vezetője szerint nyáron is sokan keresik az olvasnivalókat.

Fotó: Kerekes István

Közösségi tér is

– Augusztusig csaknem háromszáz olvasóval gyarapodott intézményünk. A húszas és harmincas, de a negyvenes korosztály is szívesen vesz könyvet a kezébe. A könyvtár ma már nem csupán a kölcsönzés helye, hanem közösségi tér is, könyvbemutatók mellett kiállítások helyszínéül szolgál, a gyermekeket könyvtárhasználati órára és papírszínházas foglalkozásokra várjuk, de népszerű a könyv- és a társasjátékklubunk is – mondta el Pap Alexandra.