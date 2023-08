Elindult a Tudásszomj Podcast, melyet a soproni Eötvös-gimnázium magyartanára, Varga Anda és a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium magyartanára, Rétfalvi Árpád indított útjára az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) támogatásával.

Hallgassa meg!

- Az ötlet, hogy elindítunk egy podcastet a tavalyi tanév végén fogalmazódott meg, amely kapcsolódik egy korábbi szakdolgozatom témájához, az anyanyelvi hallásértés fejlesztésének fontosságához, de az ötletgazda Rétfalvi Árpád volt. Az idei tanévben a 9. osztályos irodalomi tananyagokat szeretnénk feldolgozni több epizódban - mondta el Varga Anda. Hozzátette, a tervek szerint a tanév során 10 epizódot készítenek el, amelyek havi rendszerességgel jelennek meg.

- Eddig két anyagot készítettünk el Rétfalvi Árpáddal, és a tervünk az, hogy a diákokat is bevonjuk. Célunk, hogy a későbbiekben a tanulók készítsék el az anyagokat a megírásától kezdve a kész hanganyagig, amelyben mi a segítségükre leszünk. Nem titkolt célunk az sem, hogy az iskolánk zenekarának rendkívül jó képességű tagjait szintén bevonjuk, de a győri diákoknak is lehetőségük lesz podcastet készíteniük - részletezte Varga Anda.

A pár perces epizódok, amit akár iskolába menet is meg tudnak hallgatni a diákok egy-egy összefoglalója, gyorstalpalója az irodalmi tananyagoknak. Az első két epizód, amelyben Balassi Bálintról, életművéről, valamint verséről beszélnek már elérhető a Tudásszomj YouTube csatornáján. - Az első két epizód, ami már elérhető Balassi Bálint költőhöz fűződik. Azért is esett rá a választás, mivel az evangélikus egyház által támogatott tartalmakról van szó szerettük volna, ha a vallás kérdése is szerepet kapnak az epizódokban. Balassi Bálint költészetében pedig van ilyen vonatkozás. Az elkövetkezendő részekben is maradunk az vallásos témánál, és a tanév második felében irodalmi szempontok alapján foglalkozunk majd a Bibliával. Beszélünk többek között a retorikájától és a példabeszédéről - mondta a tanárnő.