Tanárként az egyház szerepéről az alábbiakat vallja: – Az egyház kovászként van jelen a társadalomban, így minden intézményben a középpontba szeretnénk állítani a társadalmi felelősségvállalásra nevelést. Egy olyan korban élünk, amely kérdőn tekint a kereszténységre. Európa bizonytalan abban, hogy keresztény akar-e lenni. Mi olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik találkoznak Krisztussal, és tovább tudják adni az evangélium gazdagságát, mert megtapasztalják, hogy annak értékei felszabadítóak.

– Mit szólt az elismeréshez?

– Nagyon megtisztelő számomra. Ugyanakkor a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium leköszönő igazgatójaként tudom, hogy rajtam keresztül nagyon sok embernek szól, így munkatársaimnak, akikkel együtt dolgoztunk az iskolában. Nemcsak lelkes kollégáim, de az intézmény valamennyi dolgozója napról napra sokat tesz azért, hogy az iskola élhető legyen, olyan közösség épüljön ki, amely fejleszti a diákokat. Az elismerés kapcsán gondolni kell az elődeimre is. Dr. ­Thiesz Józsefné Angéla nénitől kezdve a piarista igazgatók mind-mind sokat tettek azért, hogy fejlődjön az iskola és segítse a helyi társadalmat. Azt is láttam, hogy a diákok is partnerek voltak ebben. A piarista rend nagyon fontosnak tartja azt, hogy a diák legyen a középpontban, azért, amit az evangéliumban Jézus mond: aki befogad egy kisgyermeket, az engem fogad be. Mi hiszünk abban, hogy a diákokkal való foglalatosság az Istennek tetsző és minket az Istenhez közelebb vivő dolog. Itt a diákok is meg­élik, megtapasztalják, hogy partnerként kezeljük őket, ez egy olyan hely, ahol biztonságban vannak és fejlődni tudnak.

Zsódi Viktor a vármegye díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet vehette át Németh Zoltántól, Győr-Moson-Sopron vármegye elnökétől augusztus 20-án a díszközgyűlésen. Fotó: Rákóczy Ádám

– A mosonmagyaróvári évek alatt mit tudott hozzátenni az iskolához?

– Úgy érzem, hogy újra élő és dinamikus kapcsolat alakult ki a helyi közösségekkel. Az is fontos, hogy fókuszba került az infrastruktúra megújítása. Sikerült közösen megtervezni, hogyan tud a város szívében megújulni az iskola. Az elmúlt hónapokban elkezdődött a volt levéltár épületének átalakítása és ezzel a piarista gimnázium új épületrészének kialakítása.

– Mennyire tudja figyelemmel kísérni az iskola sorsát jelenlegi munkájából?

– A tartományfőnök fel­adata, hogy minden intézményét figyelemmel kísérje. Így nekem feladatom, hogy rendszeresen konzultáljak az intézmény munkatársaival. Ezt annál is szívesebben teszem, mert megszerettem Mosonmagyaróvárt és Győr-Moson-Sopron vármegyét. Biztos vagyok abban, hogy személyesen is sokat leszek jelen a továbbiakban is.

– Mi várható a jövőben a vármegyében?

– Ez egy nagyon jó helyzetben lévő vármegye, mert sok egyházi iskola működik, számos szerzetesrend van jelen. Ezért számunkra kihívást jelent, hogy intézményeink magas színvonalon működjenek. Ez nem verseny, inkább egymás kiegészítése. Sokan végzik a középiskolai tanulmányaikat Győrben, de úgy látom, hogy Mosonmagyar­óvár középiskolai kínálata nagyon gazdag. A helyi iskoláknak meg kell mutatniuk, hogy a város iskolaközpont. Mosonmagyar­óvári intézményünkben meg kell találnunk azt, hogyan tudjuk a helyi fiatalokat megszólítani, hogy a Piarista Gimnázium olyan perspektívát tudjon adni számukra, hogy itt tanuljanak.

Névjegy

Zsódi Viktort 2007-ben szentelték pappá és ugyanebben az évben lépett be a piarista rendbe. 2014-ben tett örökfogadalmat. Kezdetben hittant tanított több piarista gimnáziumban, 2016-tól a hittan tantárgy gondozásának és tananyagfejlesztésének tartományi felelőse, a tartományi gazdasági bizottság tagja, a Piarista Vitorlázó Egyesület ügyvezetője. 2019-től a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója, majd ezt követően 2022-től tartományfőnöki vikárius, valamint a tartományfőnökség piarista stratégiai központjának vezetője.

2021-től a Katolikus Hittan Érettségi Vizsgatárgy Tételkészítő Bizottságának elnöke. 2023 tavaszától a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke. Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át a jövő generációk hit- és erkölcstan oktatását megalapozó tananyagfejlesztő munkája, valamint kalazanciusi szellemben végzett iskolavezetői, oktatói és nevelői tevékenysége elismeréseként.