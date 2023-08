A Széchenyi István Egyetemre már a júliusi felvételi során közel négy és félezren kerültek be. Ez 40 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A pótfelvételi újabb rekordot hozott, hiszen a tavalyinál 91 százalékkal többen adták be jelentkezésüket, a felvettek száma pedig közel a duplájára emelkedett.

Az intézmény népszerűségét jelzi, hogy a pótfelvételi eljárás is rekordot hozott. Míg 2022-ben 418-an, addig most 797-en adták be pótjelentkezésüket az intézménybe. Közülük tavaly 280-an, az idén pedig 534-en nyertek felvételt, mindezt úgy, hogy a bejutáshoz szükséges ponthatárok nem lettek alacsonyabbak az előző évhez képest. Így a szeptemberben kezdő gólyák száma kis híján eléri az ötezret. Tavaly ez a szám 3500 volt.